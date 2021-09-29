Tuluyhan Uğurlu, Diyarbakır'da konser verecek - Haberler
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Tuluyhan Uğurlu, Diyarbakır'da konser verecek

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Tuluyhan Uğurlu, Diyarbakır'da konser verecek

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, 11 Ekim'de Diyarbakır'da konser verecek.

DİYARBAKIR (AA) - Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, 11 Ekim'de Diyarbakır'da konser verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek konserde, sanatçının Dicle Nehri için yazdığı "Dicle'nin Efsaneleri" eseri de ilk kez seslendirilecek.

Müzik ve görüntülerin eş zamanlı olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacağı konserde, Dicle Nehri, Diyarbakır ve Mezopotamya'nın anlatıldığı görüntüler eserlere eşlik edecek. Konserde Diyarbakır türküleri de yer alacak.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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