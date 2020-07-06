Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya bestesine özel klip hazırladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya bestesine özel klip hazırladı

Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya eserine hazırladığı özel klibi müzikseverlerle paylaştı.

Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya bestesine özel klip hazırladı
06.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:56

Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya eserine hazırladığı özel klibi müzikseverlerle paylaştı.

Sanatçı, Türk ve Batı müziği enstrümanlarını birlikte kullandığı eserin video görsellerinde, yapının dünden bugüne 1500 yıllık hikayesini anlattı.

Videoda, Ayasofya'nın İstanbul'un çok kültürlü yapısını en iyi biçimde sunan, İstanbul gibi görkemli ve içinde farklı sırlar barındıran yüce bir yapı olduğunu ifade eden Uğurlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın bugüne kalmasında Fatih Sultan Mehmet'in büyüklüğünü dünyaya anlatmalıyız. Eğer İstanbul'u Fatih yerine Cengiz Han gibi biri fethetseydi, bugün Ayasofya'nın yerinde patates tarlası görürdük. Fatih Sultan Mehmet ve sonraki padişahlar, bu mabede gözleri gibi baktıkları için Ayasofya bugünlere ulaşabildi." ifadelerine yer verdi.

Başarılı sanatçı, Ayasofya için "Süleymaniye, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Aya İrini Kilisesi gibi, bu toprağın has evlatlarından." değerlendirmesinde bulundu.

Ayasofya'nın bugüne ulaşmasındaki en büyük mimari dehanın Mimar Sinan olduğunun altını çizen Uğurlu, şu bilgileri verdi:

"Sinan, mabedin batı tarafına yaptığı iki minare ve onun karşısına koyduğu desteklerle dünyanın en yüksek ve en geniş kubbesini bugüne taşımayı başardı. Ayasofya, bu toprakların evlatları Miletli İsidoros ve Trallesli Anthemius tarafından yapıldı. Bu topraklarda yaşayan herkes bu toprağın evladıdır, bu toprağın cevherini taşır. Kimse Ayasofya bizim demesin… Ayasofya Anadolu'ya aittir."

Tuluyhan Uğurlu'nun 2006'da çıkan "Dünya Başkenti İstanbul" isimli albümünde yer alan Ayasofya eserine, sanatçının kişisel YouTube kanalında https://youtu.be/bf7DhuaXEJU linkinden ulaşılabilir.

Sanatçı, İstanbul'u ve şehrin sahip olduğu güzellikleri, "Dünya Başkenti İstanbul" ve "Sonsuza Kadar İstanbul" isimli iki albümünde, dünyaya tanıtmayı amaçladı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Haber
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Haber
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim Haber
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar Haber
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti Haber
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler Haber
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme
Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme
Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Yılmaz Tunç Esra Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Zeki Müren Demet Akalın Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Cüneyt Çakır Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ankara Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya bestesine özel klip hazırladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 15:46:05. #1.14#
title