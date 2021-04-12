Tulumtaş Mağarası turizme açılıyor

Gölbaşı Meclis Nisan ayı toplantısı 2020 yılı faaliyet raporunun oy birliği ile onaylandığı toplantıda, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek projelerini açıkladı.

Gölbaşı Meclis Nisan ayı toplantısı 2020 yılı faaliyet raporunun oy birliği ile onaylandığı toplantıda, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek projelerini açıkladı.

2020-2024 yılı Stratejik Planı, 2020 yılına ait performansını belgeleyen Faaliyet Raporu'nun anlatıldığı Meclis Toplantısı'nda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek geçtiğimiz dönemlerde hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda göreve geldikleri 31 Mart 2019 tarihinden bu zaman dilimine kadar yürüttükleri çalışmaları anlatan Başkan Ramazan Şimşek "Şeffaf mali yapısı, örnek turizm potansiyeli, cazip üretimi ile öne çıkan, herkesin yaşamak isteyeceği "Yüzüncü Yılın Model Kentini Oluşturmak" vizyonunu gerçekleştirmek için 2020 yılında ayakları yere basan, geleceği öngören, gelişimini Gölbaşı'nın gücünden ve değerlerinden alan bir anlayışı ortaya koyduk ve çalışmalarımızı sürdürdük. Geride bıraktığımız 2020 yılında küresel tehdit olan salgın ve deprem riski gibi konulardan dolayı zor günler geçirdik. Bu sıkıntılı dönemde üzerimize düşen sorumluluğun üstüne çıkıp tüm kaynaklarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım Fuarı Eylül'de Gölbaşı'nda

Gölbaşı'nın sorunlarına çözüm bulmak, daha çağdaş, sürdürülebilir, ulaşımı kolay, modern, yenilikçi sağlığa, spora, eğitime, turizme, altyapıya, üstyapıya, tarıma ve çevreye öncelik veren projeler hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Ramazan Şimşek "Çiftçimizin emeğine sahip çıkmak için Oğulbey Mahallesi'nde 100.000 m2 alan üzerine hayvan yetiştiricilerinin yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarlayabilecekleri, adaklık kurban dahil tüm hayvanların hijyenik ve modern bir ortamda kesiminin ve satışının yapıldığı "Kurban Satış ve Kesim Merkezi"ni hizmete açtık, yine aynı alanda çiftçileri tarım sektörünün tüm aktörleri ile buluşturmak, yeni teknoloji ve ekipmanların tanıtım ve eğitimini alabileceği "Tarım Fuar Alanı"nın yapımını başlattık" açıklamasında bulundu.

Tulumtaş Mağarası turizme açılıyor

Tulumtaş mağarasının çok yakında hizmete açılacağını aktaran Ramazan Şimşek sözlerine şunları ekledi: "1 milyon yıl öncesine dayanan sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı doğa harikası Tulumtaş Mağarası'nın turizme kazandırılması için 467 m2 yapı alanı sahip mağara içerisinde güçlendirme ve düzenleme çalışmalarına başladık. Tarım turizmi faaliyetlerine ivme kazandırmak için Kalkınma Ajansı'nın desteği ile Tarım Turizmi Yol Haritasının Hazırlanması Projesi'ni başlattık. Proje çerçevesinde eylem planı hazırladık ve projeyi tamamladık. İlçenin eko turizmine katkıda bulunmak, tarımsal ürün deseninde çeşitlilik sağlamak ve tarımsal ekonomiye destek olmak için Eymir Mahallesi'nde 16.000 m'lik alana "Lavanta Bahçesi" de kurduk".

Sporun merkezi Gölbaşı

Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Bilardo Kompleksi'nin açılışını yaptıklarını söyleyen Ramazan Şimşek, "Buz Pateni ve Dağcılık Kompleksi Tesisi Yapım Projesi"ne ve Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nu ve Spor Kompleksi Tesisi"nin yenilerek modernize edilmesine başladık. Buz Pateni ve Dağcılık Kompleksi Tesisi Yapım Projesi"ne ve Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nu ve Spor Kompleksi Tesisi"nin yenilerek modernize edilmesine başladık. İlçemizde gençleri spora teşvik etmek ve eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla Taşpınar, Hacılar, Yavrucuk, İkizce, Karagedik, Bağiçi, Çimşit, Emirler olmak üzere 8 mahallemize 25x45 m halı saha yapımına başladık ve Aralık 2020 yılında tamamladık. İlçemizde insanların yürüyüş yapabilecekleri ve bisiklete binebilecekleri kesintisiz 45 km uzunluğunda "Mogan Gölü Çevresi Rehabilitasyon Projesi"nin 1. Etabı olan Mogan Gölü mevcut sahil yürüyüş yolunun Vilayetler Evi mevkiine kadar olan 1.815 metrelik bisiklet ve yürüyüş yolu tamamlandı. Yine sporun geliştirilmesi için Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Belediyemiz ortaklığında, Türkiye'de ilk kez uygulanan Gölbaşı İlçesi'nde ilköğretime devam eden "8-12 Yaş Grubu Çocukların Sportif Yetenek Arama, Yönlendirme ve Takip Projesi" çerçevesinde 3.000 çocuğumuzu spor taramasından geçirdik. Yeteneklerine göre 125 çocuğumuzu başta Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü olmak üzere ilgili spor kulüplerine yönlendirdik ve takip altına aldık."

Temiz enerji kaynaklarını yaygınlaştıracağız

"Belediye bütçesine gelir sağlamak amacıyla 4,2 MW gücüne sahip "Güneş Enerjisi Santrali Projesini" hayata geçirmek için projeyi hazırladık ve gerekli izinleri tamamladık" diyen Başkan Şimşek "Belediyemizi 20 milyon kara geçireceğiz" dedi. UYUM, Konya Yolu Projesi, eğitim alanında yaptıkları yenilikler ve Hilal Kart uygulamasını da aktaran Başkan Şimşek "Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve siz Meclis Üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı