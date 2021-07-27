Tulumba Köprüsü'nün Dikey Bahçeleri Çiçeklendi

browser hatası supports HTML5 videoBüyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklar, bahçeler, refüjler ve kavşaklarda yürüttüğü peyzaj çalışmaları ile Mersin'de yazı rengarenk karşılıyor.

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Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklar, bahçeler, refüjler ve kavşaklarda yürüttüğü peyzaj çalışmaları ile Mersin'de yazı rengarenk karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar ile kenti güzelleştirmeye devam ediyor. Eş zamanlı yürütülen çalışma alanlarından biri olan Tulumba Köprüsü'nün dikey bahçeleri de yenilenerek, rengarenk çiçekler dikildi.

Dikey bahçelerin deforme olan saksılarını yenileyen ekipler, toplam 29 bin 250 adet çiçek dikti. Çiçeklerin 16 bin adedini begonya, 13 bin 250 adedini de alternanthera oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 27. 7. 2021 08: 14: 44

Kaynak: Habermetre