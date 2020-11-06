Tulum şıklığını yakalayın
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Tulum şıklığını yakalayın

06.11.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:38
Tulum şıklığını yakalayın

Tulumlar tesettür giyim modasında hem üreticiler tarafından hem de tüketicilerden gelen yoğun isteklerle oldukça dikkat çeken bir hale geldi. Giyimi kolay kombini ise daha da kolay olan tulumları yakından tanımaya ne dersiniz?

Tulumlar muhafazakar kesimde oldukça sevilen ve sıklıkla kullanılan bir giyim parçası olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca da üreticiler boş durmuyor ve sıklıkla pek çok tulum modeli ile muhafazakar kesimin karşısına çıkıyor. Peki, en doğru tulum kullanımı nasıl olmalı.

Tulum şıklığını yakalayın

TULUMLARIN EN DOĞRU KULLANIMI NASIL OLMALI?

Tulumlar pek çok noktada oldukça sık kullanılan ve sevilen bir giyim parçası olduğu oldukça aşikar. Aslında söz konusu moda olduğunda en doğru diye bir şey pek de mümkün olmuyor. Ancak tulumlar tesettür giyimde genelde tek parça ve tek renk üretildiği için kombin konusu oldukça kolay oluyor. Spor bir ayakkabı ve tek renk spor bir çanta ile günü kurtarmak oldukça mümkün.

FAZLA KİLOSU OLDUĞUNU DÜŞÜNEN HANIMLAR NASIL TULUMLARI TERCİH ETMELİ?

Fazla kilo kişinin kendisinde bir fazlalık hissedip hissetmemesi ile alakalıdır. Eğer bu hissiyatta iseniz genelde pek çok noktada kıyafet konusunda dikkat kesiliyorsunuzdur. Tulum da bunlardan bir tanesi. Tulumlar genelde tek parça ve uzun olduklarından aslında fazla kilo sorunu olan hanımlar için kullanımı oldukça kolaydır.

Tulum şıklığını yakalayın

TULUMLARDA AKSESUAR KULLANMALI MIYIZ?

Aksesuarlar her noktada oldukça önemlidir. Bu sebeple konu tesettür giyim olsun ya da olmasın aksesuar kullanımı tartışma konusu olarak karşımıza çıkar. Bu noktada en önemli konu tulumunuzun rengi ve dokusudur. Yani tulumu giyeceğiniz alan. Örneğin bir nişana davete ya da yemeğe giderken kullanılacak takı ile akşam kahvesi için kullanacağınız aksesuar aynı olmaz, olmamalı da.

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