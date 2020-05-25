Tulum eşliğinde çay hasadı
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Tulum eşliğinde çay hasadı

TÜRKİYE'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çay üreticileri, Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde bahçelerde çay hasadını sürdürüyor.

Tulum eşliğinde çay hasadı
25.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:42

TÜRKİYE'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çay üreticileri, Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde bahçelerde çay hasadını sürdürüyor. Rize'de üreticiler, bayramda da çay hasadına devam edip, tulumla moral buluyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde yapılan yaş çay hasadı, 1 hafta önce başladı. Yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde edilen yaş çayda üreticiler, bahçelerine girerek, ilk hasadı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) tarafından açıklanan 44 maddelik 'acil eylem planı'na uyan üreticiler, alınan tedbirler kapsamında çay hasadı yapıyor. Türkiye genelinde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çay üreticileri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da bahçelere girerek, çay hasadını sürdürüyor. Bazı bölgelerde yağmurlu havaya aldırış etmeyen üreticiler, çay bahçelerinde hasat yapıyor. Rize'de geçen hafta başlayan yaş çay kampanyası kapsamında üreticiler, bahçeye inip, hasat çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf olan bazı çay üreticileri, bahçelerinde tulum eşliğinde çay toplayıp, moral buluyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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