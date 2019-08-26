TÜLOMSAŞ'a eski hükümlü 2 işçi alınacak

26.08.2019 08:28

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğüne eski hükümlü 2 daimi işçi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜLOMSAŞ'a eski hükümlü 2 daimi işçi alım şartlarını içeren ilan, Türkiye İş Kurumu internet sitesinde 30 Ağustos'a kadar yayında olacak.

İşçi alımı, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılacak.

İlgililer, bugünden itibaren Türkiye İş Kurumuna müracaat edebilecek.

Kaynak: AA