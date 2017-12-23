Tüllüşah Bitkisi İçin Çocuklara Eğitim Verildi

KUŞADASI ilçesi Yayla Mahallesi'nde ilkokul öğrencilerine, bölgede yetişen endemik bir tür olan 'Tüllüşah' bitkisinin korunması ve gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla bilgilendirme yapıldı.



Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), endemik tür 'Tüllüşah'ın korunması için çocuklara eğitim verdi. EKODOSD yöneticileri, ilk defa Kuşadası'ndan toplanarak, bilim dünyasına tanıtılan tüllüşahın yakın gelecekte yok olma riski altında, 'vahim durumda' (CR) kategorisinde olduğunu anlatmak için, bu bitkinin en çok yetiştiği mahallede çalışma başlattı. EKODOSD Başkanı Sürücü, Tüllüşah tanıtımına, yöre insanlarının farkında olması için öğrencilerle başladıklarını söyledi. Sürücü, şöyle dedi:



"Belki de yanı başından geçtikleri ancak farkında olamadıkları bu endemik bitkiyi ilk kez gören çocuklara, görseller üzerinden tüllüşahı tanıttık. Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, ADÜ Biyoloji Bölümü ve EKODOSD'un bu bitkinin korunması yönünde işbirliği yaptığını anlattık. Bitkinin en önemli yaşam alanlarından birinin belediye parselleri içinde olması nedeniyle, Kuşadası Belediyesi tarafından alanda yapılacak bir projeyle; doğaya uyumlu ahşap yürüme yolları, fotoğraf çekim terasları, tüllüşahları ve diğer bitki örneklerini tanıtan Türkçe-İngilizce ve Latince tabelalar yerleştirilebilir. Yöre insanlarının yapacağı tüllüşahlardan oluşan hediyelik eşyaların ve yöresel ürünlerin satılacağı stantlar ile tüllüşah eviyle birlikte, her yıl bir tüllüşah festivali yapılarak, hem bitkinin tanıtımı hem de yöre insanlarının sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlanabilir. Bu bilgileri çocuklarla paylaştık. Yayla'da yaşayan öğrenciler önemli saptamalarda bulundular ve kafalarında oluşan birçok soruyu sordular."



"TÜLLÜŞAH GÖZLEMCİSİ OLACAKLAR"



Okul öğrencileri arasında, tüllüşah resimleri ve kompozisyon yarışması düzenleneceğini de belirten Sürücü, şöyle konuştu:



"Yarışmada derece alanlar, EKODOSD üyeleri tarafından ödüllendirilecek. Tüllüşahların topraktan çıktığı mart ayından başlamak üzere, yaklaşık 3 metreye çıktığı çiçeklenme mevsimi olan haziran ayına kadar, bitkinin öğrencilerle birlikte izlenmesi sağlanacak. Her öğrenciye birer tüllüşah gözlemci belgesi ve kendi alanlarındaki bitkilerin izleme sorumluluğu verilecek. Tüllüşah Vadisi, Kuşadası Doğa ve Kültür Rotaları üzerinde olduğundan, burada yapılacak ekoturizm faaliyetlerinden katkı sağlayacak yerleşimlerden biri de Yayla Mahallesi olacak. Bu faaliyetlerde yöresel ürünlerinin yanı sıra tüllüşah temalı el işleri, süs eşyaları, tablolar vb. hediyelik eşyaların yapılabilmesi için Yayla kadınlarına bu konuda uzman olan kişiler tarafından kurslar verilecek. Düşünüldüğü gibi başarılı olunursa, Kuşadası tüllüşahı, belki de Yayla'nın kaderini değiştirecek. En önemlisi bitkinin korunarak gelecek nesillere ulaştırılması sağlanacak."



- Kuşadasıaydın