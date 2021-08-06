Tülin Şahin "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti, eski eş havalimanında gözaltına alındı
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Tülin Şahin "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti, eski eş havalimanında gözaltına alındı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Manken Tülin Şahin ile eski eşi Pedro de Noronha arasındaki kriz bitmiyor. Tülin Şahin, kızını göstermediği gerekçesiyle kendisine dava açan Noronha'nın bebeğine şiddet uyguladığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Önceki akşam Lizbon'dan dönen Noronha ise İstanbul Havaalimanı'nda gözaltına alındı.

Ünlü manken Tülin Şahin, 2019 yılında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendi. Hamile kalan Şahin, 2019 yılının kasım ayında kızını kucağına aldı. Resmi olarak evlenmedikleri ortaya çıkan ikili, kısa süre içinde ilişkilerini noktaladı. Pedro de Noronha ayrılık sonrası kızını göremediği gerekçesiyle Şahin'e dava açtı. Her ayın ilk 7 günü kızını görme izni alan Noronha'nın önceki akşam İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

PEDRO KIZINA ŞİDDET Mİ UYGULUYOR?

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Tülin Şahin, önceki hafta Pedro de Noronha'nın, kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Türkiye'de bir ikametgah adresi olmadığı için bulunamayan Noronha, 1,5 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla Lizbon dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İfadesi alınan iş adamı birkaç saat içinde serbest bırakıldı.

Tülin Şahin 'Çocuğuma şiddet uyguluyor' diyerek şikayet etti, eski eşi havalimanında gözaltına alındı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Tülin Şahin "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti, eski eş havalimanında gözaltına alındı - Haberler Magazin
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