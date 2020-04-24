Tülay Özmen'den doğum günü jesti İhtiyacı olan çocuklara yaptıkları yardımlarla bir çok çocuğu sevindiren (BİRUMDER) adlı yardım derneği üyeleri, geçtiğimiz ay Tülay Özmen başkanlığında Shangri La Otelinde bir araya geldi.

İhtiyacı olan çocuklara yaptıkları yardımlarla bir çok çocuğu sevindiren (BİRUMDER) adlı yardım derneği üyeleri, geçtiğimiz ay Tülay Özmen başkanlığında Shangri La Otelinde bir araya geldi. Dernek üyelerinin yemek eşliğinde bol bol sohbet edip hasret giderdikleri bu özel günde, dernek başkanı Tülay Hanımın hoş bir jesti bu buluşmaya ayrı bir renk kattı. Cemiyet hayatının önemli isimlerinden biri olan Tülay Özmen, dernek üyesi bir hanımın doğum gününü kutlayarak sürpriz yaptı. Gelen pasta eşliğinde arkadaşlarının yeni yaşını kutlayan dernek üyeleri, neşeli anlar yaşadı. Üyeler, ayrıca dernekle ilgili yeni projeler hakkında da fikir alış-verişlerinde bulundular.



