Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber şarkı sözleri! Tülay Maciran - Ahu Figan Dilber dinle! Ahu Figan Dilber sözleri!

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TÜLAY MACİRAN - AHU FİGAN DİLBER SÖZLERİ!

Ah u figan dilber senin elinden

Hasretin bağrımı ezdi eziyor

öldür kurtulayım tatlı dilinden

Firkatin bağrımı ezdi eziyor

***

Kaşların karası nutkumu bağlar

Hasretin canımı dağladı dağlar

Kimisi gülüyor kimisi ağlar

Kimisi yolundan azdı azıyor

***

Sensiz durmaz ey yar içerim yanar

Her beni görenler divane sanar

Gece gündüz durmaz kadehler sunar

Gülüm saki şerbet süzdü süzüyor

***

Zülfün kemendiyle asıldım dara

Düşmüşüm dertlere bilmem ne çare

Gözüm ister tende canım apara

Ellerim fetvası yazdı yazıyor

***

Uzakta ararken yakında buldum

Hamdolsun gönlümün pasını sildim

Usandım fenadan gerçeğe geldim

Gönlüm bu dünyadan bezdi beziyor

TÜLAY MACİRAN - AHU FİGAN DİLBER DİNLE!

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