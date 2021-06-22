Tülay İlhan Türkiye şampiyonu oldu
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Tülay İlhan Türkiye şampiyonu oldu

Tülay İlhan Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE(İHA) – Düzceli halterci Bursa ilinde yapılan Yıldızlar Türkiye şampiyonasında 45 kg. bayanlar kategorisinde Tülay İlhan Türkiye şampiyonu oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzceli halterci Bursa ilinde yapılan Yıldızlar Türkiye şampiyonasında 45 kg. bayanlar kategorisinde Tülay İlhan Türkiye şampiyonu oldu.

Halterde başarılar devam ediyor. Düzceli halterci Bursa'da yapılan Yıldızlar Türkiye şampiyonasında 45 kg. bayanlar kategorisinde Tülay İlhan Türkiye şampiyonu oldu ve kürsünün en üst basamaklarına çıktı. Tülay İlhan milli takım formasıyla Avrupa ikincisi olmuştu.

Düzce ilini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Yasin Aydın eşliğinde temsil eden halterciler U15 kategorisinde ilk kez yarıştılar. Haltercilerden bayanlar kategorisinde 49 kg. Hazal İnce, 49. Kg. Aleyna Delice madalyayı kıl payı kaçırdı ve 5. oldu. Elanur İnce'de 9. oldu. - DÜZCE

Tülay İlhan Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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