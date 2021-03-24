TÜKO-BİR'de Başkan Koca güven tazeledi

Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği (TÜKO-BİR) Kayseri Şubesi'nde mevcut Başkan Birsen Koca güven tazeledi.

TÜKOBİR Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısında mevcut Başkan Birsen Koca, tekrar başkanlığa seçildi. Yapılan Genel Kurulda ayrıca Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ergül Türkarslan, Banu Karamete, Av. Cansu Deniz, Deniz Umut Kıranatlıoğlu seçildi. Başkan Koca yaptığı açıklamada; "TÜKO-BİR Kayseri Şubesi Hakem Heyetinde görev yapmakta, talep eden okul, kurum ve STK'lara Tüketici Hakları ile ilgili eğitimler vermektedir. Dernek ayrıca; tüketici ile alakalı her türlü talebe cevap vermekte ve yine tüketici ile alakalı görüşlerini kurumlara titizlikle çalışarak bildirmektedir" dedi. Koca yapılan genel kurulda ayrıca Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği Kayseri Şubesi'nin yurtiçi ve yurtdışı projeler konusunda çalışma yapma kararı aldığını da aktardı. Koca ayrıca; coğrafi işaretler ile alakalı tüketicilerin bilgilendirme çalışmalarına da başlayacakları kararını da açıkladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı