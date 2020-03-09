Tüketiciyi Destekleme Derneğine ilginç şikayetler geliyor
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Tüketiciyi Destekleme Derneğine ilginç şikayetler geliyor

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, tüketici şikayetlerinde ilginç olayların yaşandığını belirterek, satıcının hiçbir hatası olmadığı halde yanlış kullanımlar neticesinde yapılan şikayetlerin hakem heyetlerince tespit edildiğini söyledi.

09.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:16
Tüketiciyi Destekleme Derneğine ilginç şikayetler geliyor

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, tüketici şikayetlerinde ilginç olayların yaşandığını belirterek, satıcının hiçbir hatası olmadığı halde yanlış kullanımlar neticesinde yapılan şikayetlerin hakem heyetlerince tespit edildiğini söyledi.

Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerine gelen şikayetleri titizlikle inceleyerek gerekli yönlendirmeleri yaptıklarını dile getirdi.

Bazı tüketici şikayetlerinde trajikomik olayların da yaşandığını anlatan Bakal, satıcı ya da sağlayıcının da mağdur edilmemesi için tüketiciye gerekli uyarıları yaptıklarını ifade etti.

"Bulaşık makinesinde maydanoz yıkanmaz"

Bakal, yanlış kullanımlar sonucunda oluşan sorunları samimiyetle anlattıkları halde şikayetlerinde ısrar eden tüketicilerin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dernek olarak tüketicimizin yanında olmakla beraber, çok ilginç şikayetlerle de karşılaşabiliyoruz. Tüketicimizin elbette hakkını araması taraftarıyız. Fakat buzdolabının ışığı az diye içine mum yakıp buzdolabı arızalanınca şikayetçi olmanın lüzumu yok. Bu bir kullanıcı hatası. Bulaşık makinesinde maydanoz yıkayıp makine arıza verince şikayetçi olanlar olabiliyor. Bulaşık makinesinde maydanoz yıkanmaz. Özellikle öğrencilerin mutfakta ütüyle yumurta pişirmesi sonucu oluşan ütü arızalarında satıcının bir suçu yok. Buzdolabının soğutucu kısmına 30 kiloluk karpuzu sıkıştırırken, dolabı kıran tüketici 'bu dolap dayanıklı değil' şikayetinde bulunabiliyor. Bizler tüketiciyi destekliyoruz fakat satıcının da mağdur olmaması taraftarıyız."

"Kıyafeti 10 gün giyip iade edenler olabiliyor"

Satıcının tüketiciye vermeye çalıştığı güvenin, bazen kötüye kullanıldığına işaret eden Bakal, "İnternetten alışveriş yapıyoruz. Satıcı, müşteri memnuniyeti için ürünü garantiliyor ve iade edilebilir olduğunu belirtiyor. Fakat kıyafeti 10 gün giyip iade edenler olabiliyor. Satıcının da mağduriyeti söz konusu olabiliyor. Dernek olarak gerçekten mağduriyet yaşayanların tespitini ve gerekli yönlendirmelerini yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakal, derneklerine satın aldığı cep telefonunun arızasının giderilememesi nedeniyle şikayete gelen bir tüketicinin sorununu çözüme ulaştırdıklarını anlatarak, "Vatandaş cep telefonu almış. Bir süre sonra telefon arızalanmış. Garanti kapsamındaki telefonu tamire götürmüş. Arıza giderilememiş. Şikayetçi oldu. Gerekli yönlendirmeleri yaptık. Konu ile alakalı bilirkişi telefonda inceleme yaptı ve satın alındığında 'sıfır' olduğu iddia edilen telefonun aslında satış öncesinde aktivasyonunun yapıldığı ortaya çıktı. Bu, satıcı kusuru fakat satıcının kusurunun olmadığı halde şikayetler de gelebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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