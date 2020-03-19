Tüketiciyi Destekleme Derneğinden "ekmek ambalaj içinde satılsın" çağrısı Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES), sağlık ve hijyen için ekmeklerin ambalajda satılmasını önerdi.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES), sağlık ve hijyen için ekmeklerin ambalajda satılmasını önerdi.

Derneğin Genel Saymanı Yusuf Önder imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, geçmiş yıllarda ekmeğin ambalajlanarak satılmasının gündeme geldiğini hatırlatıldı.

Ambalaj olarak plastik poşetin seçilmesinin, ekmeğin yumuşayıp tadım kalitesinde eksilmesine, tüketici memnuniyetsizliğine yol açması gibi nedenlerle bu uygulamaya devam edilemediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ambalajsız ekmeklere çoğu satış noktalarında tüketiciler tarafından seçilmek amacıyla dokunulmakta, hijyen şartları hiçe sayılarak satın alınmaktadır. Bu sırada tüketiciler kendi satın aldıkları ve tüketecekleri ekmek dahil, diğer tüketicilerin tüketeceği ekmekleri de bulaşık hale getirmektedir.

Ayrıca sadece tüketicilerin değil, ekmek dağıtım elemanlarının da satış noktalarına getirdikleri ekmekleri, ekmek dolaplarına yerleştirirken elle temas ettikleri, tüketicinin direkt tükettiği ekmeğin elden ele geçtiği gözlenmektedir. Bütün bu bahsi geçen olumsuz hijyen koşullarından dolayı, Kovid-19 salgını konusunda önemli destekler veren ve radikal kararlar alan kamu otoritesinden ekmeğin fırınlar dahil tüm satış noktalarında ekmeğin kalitesini bozmayacak ambalajla satılması için gerekli mevzuat değişikliğini yapmasını ve ivedilikle uygulamasını bekliyoruz."

Kaynak: AA