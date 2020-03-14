Tüketiciye "doğru dezenfeksiyon" uyarısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tüketiciye "doğru dezenfeksiyon" uyarısı - Haber
Aydın Ağaoğlu, Koronavirüs, Güncel

Tüketiciye "doğru dezenfeksiyon" uyarısı

Koronavirüs gündemi sonrası artan ortam dezenfeksiyonu talebinde tüketicilerin mağdur olmaması için dernekler ve sektör temsilcileri doğru uygulamalar hakkında uyarılarda bulundu.

14.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:56
Tüketiciye

Koronavirüs gündemi sonrası artan ortam dezenfeksiyonu talebinde tüketicilerin mağdur olmaması için dernekler ve sektör temsilcileri doğru uygulamalar hakkında uyarılarda bulundu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ehil olmayan kişilerin de dezenfeksiyon işine yöneldiğini, dezenfeksiyon için zirai ilaçların kullanıldığını saptadıklarını ifade etti.

"Tüketiciler dezenfeksiyon işlemi yaptıracaklarsa mutlaka Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlardan alınan izin belgelerini sorgulamalılar." diyen Ağaoğlu, özellikle zirai ilaç kullanımına karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

Koronavirüs nedeniyle bu tip fırsatçılara karşı duyarsız kalınmaması gerektiğine dikkati çeken Ağaoğlu, dezenfeksiyon için kullanılan ilaçların üzerinde Sağlık Bakanlığı ruhsatının aranması gerektiğine vurgu yaptı.

Bazı firmaların zirai amaçlı ürünlerin üzerindeki Tarım ve Orman Bakanlığı izin numarasını ve insan sağlığına uygun olduğunu gösteren yazıları göstererek tüketicileri aldatmaya çalıştığını savunan Ağaoğlu, "Bu ürünler tarımsal kullanım içindir. İnsanların yaşadığı ortamların dezenfeksiyonu için kullanılmaz" dedi.

"Ortamda asılı kalması gerekiyor"

İzmir'de dezenfeksiyon yapan bir firmanın yöneticisi olan yüksek ziraat mühendisi Oytun Nalbantoğlu da talebe yetişemez durumda olduklarını, gece gündüz çalışarak dezenfeksiyon taleplerini karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Ortam dezenfeksiyonun temizlik veya ilaçlamadan farklı bir uygulama olduğuna dikkati çeken Nalbantoğlu, insanların bilinçli olmaması nedeniyle bu işin suistimale açık olduğunu ifade etti.

Son dönemde ilaçlamada kullanılan cihaz ve ilaçlarla ortam dezenfekte etmeye çalışan çok sayıda insan gördüğünü belirten Nalbantoğlu, şunları kaydetti:

"Havada asılı kalabilme prensibi diye bir şey var. Buna göre kullandığımız, Sağlık Bakanlığı onaylı, etkinlik düzeyi yüksek dezenfektenlerin, tatsız, kokusuz ve ekolojik olmak kaydıyla, düzgün cihazlar tarafından kuru buhar seviyesine getirilip ortama entegre edilmesi lazım. Ama gördüğümüz kadarıyla püskürtme yöntemiyle yapılıyor. Bunların etkinlik düzeyi 24 saatle sınırlı kalıyor. Kuru buhar uygulamalarıyla süreyi yaklaşık 1 aya kadar uzatabiliyoruz. İşin sırrı da burada. Duman şeklinde ortama verdiğimiz dezenfektenler virüsü bulunca yok ediyor."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Haber
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Haber
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak?
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor Haber
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten Haber
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Haber
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti
Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Vladimir Putin Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ece Erken Sadi Konuk Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Göksel Gümüşdağ Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Nisan Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Tüketiciye "doğru dezenfeksiyon" uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 12:13:13. #1.14#