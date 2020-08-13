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Tüketicinin salça benzeri soslarla yanıltılmasına önlem

Tarım ve Orman Bakanlığı, domates-biber bazlı yemeklik ürünlerin kıvam ve görünüş açısından salçadan kolayca ayırt edilmesi ve tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilmesi için önlem aldı.

Tüketicinin salça benzeri soslarla yanıltılmasına önlem
13.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:01

Tarım ve Orman Bakanlığı, domates-biber bazlı yemeklik ürünlerin kıvam ve görünüş açısından salçadan kolayca ayırt edilmesi ve tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilmesi için önlem aldı.

Bakanlığın, Türk Gıda Kodeksi Salça ve Benzeri Ürünler Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, domates salçası, püresi, biber salçası, püresi ve karışık salça ile ilgili düzenleme yapıldı. Domates sosu ve benzeri domates ürünleri ile çeşnilendirilmiş biber sosu ve benzeri biber ürünlerine ilişkin kriterler belirlendi.

Buna göre, domates/biber bazlı yemeklik ürünler, "Ana bileşeni domates veya biber olan, domates salçası-püresi veya biber salçası-püresi ihtiva eden, tat, kıvam ve aroma geliştirmek amacıyla bitkisel yağ, baharat ve benzeri yenilebilir bileşenler ilave edilerek veya edilmeksizin üretilen, yemeklik karışım, sos ve benzeri isimlerle piyasaya arz edilen ürünler" şeklinde tanımlandı.

Domates bazlı yemeklik ürünler için briks derecesi en fazla 20, biber bazlı yemeklik ürünler için en fazla 15 olarak belirlendi. Bu düzenleme ile domates-biber bazlı yemeklik ürünlerin kıvam ve görünüş açısından salçadan kolayca ayırt edilmesi ve tüketicilerin bilinçli seçim yapması sağlanacak. Domates-biber bazlı yemeklik ürünler en fazla 500 gram/mililitrelik ambalajlarda son tüketiciye arz edilecek.

Domates-biber bazlı yemeklik ürünlerin etiketinde domates veya biber salçası izlenimi veren markalar, salça görseli, domates-biber görseli ve benzeri ifadeler ve görseller kullanılmayacak.

Küçük puntolu etiketlere önlem

Genel olarak gıda etiketlerinde etiket bilgileri en az 1,2 milimetre punto büyüklüğünde olurken, bu düzenlemeyle domates-biber bazlı yemeklik ürünlerde gıdanın adı en az 5 milimetre büyüklüğünde ve aynı renk, punto ve yazı karakterinde yazılması sağlanacak. Böylelikle tüketicilerde farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Tebliğinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından bu düzenlemenin yayımı tarihinden önce üretilen, etiketinde domates veya biber salçası izlenimi veren markalar, salça görseli, domates-biber görseli ve benzeri ifadeler ve görseller kullanılmayan domates-biber bazlı yemeklik ürünler 31 Aralık 2020 tarihine kadar piyasada bulunabilecek.

Kaynak: AA

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