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Tüketicinin korunmasına ilişkin idari para cezaları artırıldı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde uygulanan idari para cezaları, 2020 yılından itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı.

31.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:01
Tüketicinin korunmasına ilişkin idari para cezaları artırıldı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde uygulanan idari para cezaları, 2020 yılından itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı.

Kaynak: Dunya.com

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