Tüketicinin korunmasına ilişkin idari para cezaları artırıldı

31.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:01

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde uygulanan idari para cezaları, 2020 yılından itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı.