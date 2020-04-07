Tüketicinin korunması amacıyla denetimler devam ediyor DÜZCE (İHA) – Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, maske ve diğer sağlık malzemeleri ile gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, maske ve diğer sağlık malzemeleri ile gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği'nin talimatları doğrultusunda eczaneler, medikaller, marketler ve tüm gıda sektörleri dahil olmak üzere Düzce Ticaret İl Müdürlüğü, Haksız Ticari Uygulamaların önüne geçmek maksadıyla il genelinde denetimlerine devam ediyor. Ekipler, eczane ve marketlerde maske, diğer sağlık malzemeleri ve gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Tüketicinin korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerdeki fiyat farklılıkları tek tek kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca, esnafa ve vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Haksız Fiyat Artışı tespit edilen yerlerde vatandaşların, Mobil uygulaması Haksız fiyat artışı (HFA) üzerinden ve ALO 175 hattından başvuru yapmaları mümkündür. Marketlerde her 10 metrekareye 1 müşteri olacak şekilde planlama yapılması, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşların ve çalışanların maske ile girmeleri, müşterilere tek kullanımlık poşet eldiven verilmesi hususlarında işyeri sahipleri tarafından gerekli hassasiyetlerin gösterilmesi önem arz etmektedir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA