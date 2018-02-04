Tüketicinin Konut Alırken Beklentileri Hangi Yönde Oluyor?

Lens İstanbul Yönetici Ortağı Mert Kutlu, tüketicinin konut alırken beklentilerinin neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.

Konut alırken öncelikle insanların bütçe belirlediklerini ve bütçe belirledikten sonra nerede ve nasıl bir konut projesinde oturmak istedikleri, ardından banka kredisinde satış olup olmadığı veya firma bünyesinde finansman olup olmadığı konusunda öncelikleri olduğunu belirten Kutlu, havalimanına yakınlık ve toplu taşıma ile ulaşım kolaylıklarının da beklentiler dahilinde olduğunu, yeşil alan ve kapalı otopark kullanımının da yine önemli olduğunu ifade etti.