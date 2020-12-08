Tüketicilerin yüzde 82'si satın alırken sosyal medya fenomenlerini dinliyor
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Tüketicilerin yüzde 82'si satın alırken sosyal medya fenomenlerini dinliyor

08.12.2020 12:22 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:26
Tüketicilerin yüzde 82'si satın alırken sosyal medya fenomenlerini dinliyor

Teknoloji, satın alma davranışları üzerinde de belirleyici oluyor.

Teknoloji, satın alma davranışları üzerinde de belirleyici oluyor. Araştırmalar tüketicilerin yüzde 82'sinin satın alırken sosyal medya fenomenlerinden etkilendiğini gösteriyor. Influencer marketing olarak da bilinen fenomen pazarlamasının pazar büyüklüğünün 9,7 milyar dolara ulaşması beklenirken bu alanda faaliyet gösteren yerli şirketler de dikkat çekiyor.

Teknoloji çağında markalar, geleneksel ürün pazarlama yöntemlerini geride bırakarak dijital mecralarda etki sahibi olarak konumlanan fenomenler ile işbirlikleri yürütüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde milyonlarca insanın sosyal ihtiyaçlarını gidermek ve iletişim halinde olmayı sürdürmek için dijital platformlara daha fazla yönelmesi ise fenomen pazarlama sektörünü öne çıkarıyor. GGI'ın (Gray Group International) araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 82'si satın alma yaparken fenomenlerin önerilerine kulak veriyor. 2020 sonunda pazar büyüklüğünün yaklaşık 9,7 milyar dolara ulaşması beklenirken yalnızca 2019'da kurulan 380'den fazla yeni fenomen pazarlaması odaklı şirket ve platform sayısının da her geçen gün artması öngörülüyor.

Türkiye ise bu alanda verdiği başarılı örnekle uluslararası arenada dikkat çekiyor. Son olarak yerli fenomen pazarlama platformu Fenomio, App Promotion Summit tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen The App Growth Awards'ta dünyada yılın en iyi fenomen pazarlaması şirketleri arasında ilk 4'e girdi.

"ULUSLARARASI ARENADA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Kaydettikleri başarının dijital pazarlama ekosisteminde Türkiye'nin konumunu pekiştirmesi bakımından mutluluk verici olduğunu belirten Fenomio CEO'su Özgür Taşkaya, "Fenomio olarak mobil performans pazarlama sektörüne yeni bir soluk getirerek fenomen pazarlamasını performans bazlı yürütecek bir platform yarattık. Markaların fenomenlerle tıklama, paylaşım ve indirme başına çalışabilen dünyadaki ilk platform olarak konumlanıyoruz ve şu an satış başına çalışma modelini de devreye alıyoruz. Türkiye'de kurulmuş bir şirket olarak kaydettiğimiz bu başarıyla dijital pazarlama dünyasının prestijli ödüllerinden olan App Growth Awards'ta yılın en iyi dört influencer marketing şirketi arasına girerek finale kaldık" ifadelerini kullandı.

Şirketin kurucu ortaklarından Emre Atalay ise "Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyuyor, influencer pazarlama ekosisteminin öncü oyuncularından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye'nin yanı sıra başka ülkelerde de faaliyet göstermeye başlayacağız" dedi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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