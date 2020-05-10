Tüketicilerin yarısı Kovid-19 sonrası cadde mağazalarını tercih edecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından tüketici alışkanlıklarının büyük ölçüde değişmesi beklenirken, her iki kişiden biri pandemi sonrasında alışverişlerini, AVM içindeki mağazalar yerine cadde üzerindeki mağazalardan yapmayı tercih edeceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından tüketici alışkanlıklarının büyük ölçüde değişmesi beklenirken, her iki kişiden biri pandemi sonrasında alışverişlerini, AVM içindeki mağazalar yerine cadde üzerindeki mağazalardan yapmayı tercih edeceğini belirtti.

Araştırma şirketi GfK, çevrim içi olarak gerçekleştirdiği çalışmada, Kovid-19 salgını sonrasında Türkiye'de tüketici davranışlarının nasıl değişeceğini sorguladı.

AA muhabirinin çalışma kapsamında elde edilen verilerden derlediği bilgilere göre, yaklaşık her iki kişiden biri, Kovid-19 salgını sona erdiğinde saç boyası, kesimi gibi kuaför ihtiyaçlarını evde kendisinin karşılayacağını ifade etti.

Bu konuda kadınların erkeklere göre daha hassas olduğu görüldü. Kadınların yüzde 55'i, erkeklerin yüzde 40'ı söz konusu gereksinimlerini evde gidereceklerini söyledi.

Yine her iki kişiden biri, salgın sonrasında alışverişlerini, AVM içindeki mağazalar yerine cadde üzerindeki mağazalardan yapmayı tercih edeceğini belirtti.

Bu oranın özellikle kadınlarda daha yüksek olduğu görüldü. Cadde mağazalarını tercih edeceğini belirten kadınların oranı yüzde 56, erkeklerin oranı yüzde 47 olarak tespit edilirken, bu ifadeye katılmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 15 olarak saptandı.

Restoranlar

Her üç tüketiciden ikisi Kovid-19 salgını sona erdiğinde restoran, kafe ve barlara daha seyrek gideceğini ifade etti.

Salgın bittikten sonra spor salonuna gitmek yerine çevrim içi kanallara üye olarak evden spor yapmayı veya açık havada spor yapmayı tercih edeceklerin oranı yüzde 58, bunu tercih etmeyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 16 olarak bulundu.

Özellikle 18-24 yaş grubunda bu tercihi yapmayacakların oranının (yüzde 23), 35-55 yaş grubuna (yüzde 13) göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Tiyatro, sinema ve konser gibi kültürel aktivitelere fiziksel olarak katılmaktansa uzaktan erişimle katılmayı tercih edeceklerini belirtenlerin oranı yüzde 51 olarak tespit edildi.

Kaynak: AA