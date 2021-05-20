Tüketicilerin en ilginç şikayetleri derlendi

Şikayetvar, son dönemde kullanıcılarından gelen birbirinden ilginç şikayetleri derledi.

Şikayetvar, son dönemde kullanıcılarından gelen birbirinden ilginç şikayetleri derledi. Kimi kargosunun kendinden çok gezdiğinden şikayetçi oldu, kimi dağıtım görevlisinin dış kapıyı kırdığından şikayetçi oldu. Platforma gelen şikayetler incelendiğinde, tüketicilerin oldukça farklı konularda şikayetlerine rastlanıyor.

GÜVEÇ SİPARİŞİ VERDİM BEBEK BEZİ GELDİ

Sipariş ettiği ürünün gelmemesini şikayet eden bir tüketici, "Eşime evlilik yıl dönümü diye online alışveriş platformundan güveç siparişi verdim. Firma sağ olsun iki adet jumbo boy bebek bezi yolladı. Şikayetimi bildirip para iadesi istedim. Defalarca müşteri hizmetleri ile görüştüm. Hala 2 iş günü bekleyin diyorlar. Hafta sonu geldi. İade içinde 2 iş günü bekleyin diyecekler. Kendi hatalarını bize yıkıp sinir ediyorlar. Güvenilirliği kalmamış" ifadelerini kullandı.

Kargom Türkiye'yi benden çok gezdi diyen bir diğer tüketici ise "İnternetten aciliyeti olan bir ürün aldım. Kargom Türkiye'yi benden çok gezdi. Yarın da Ege kıyılarında tatile çıkar sonra belki oradan da Doğu mutfağını tatmak için Gaziantep'e gider en son istemeye istemeye bana gelir herhalde" dedi.

DAĞITIM ELEMANI DIŞ KAPIMIZI KIRDI

"Üründe sıkıntı yoktu fakat dağıtım elemanı dış kapımızı kırdı o nasıl bir girişti öyle. Pes yani!. Kapının zararını karşılamaları için bayiyi aradım bizden değildir diyor bir de küstahça. Kapı bildiğin kırılmıştı."

Yaşadığı bölgeye baz istasyonu kurulmasını talep eden bir tüketici de, "Nereye gitsem telefon çekmiyor. İzmir Menemen Seyrek'te ikamet ediyorum. Şu telefon yüzünden kimse bana ulaşamıyor eşim dostum telefonumu kapattım sanıyor. Küsüyorlar, benim telefonumu nasıl açmazsın tavırlarıyla saldıranlar oldu. Sokağa çıkmaya çekinir oldum evimin bulunduğu yerde zaten altyapınız yokmuş. WiFi yok. Telefonum da çekmiyor. Kitap okumaktan gözlerim 2 numara oldu. Yeter artık şuraya baz istasyonu mu kuracaksınız ne yapacaksınız. İnşaatında söz ben çalışacağım ücretsiz. Şu konuya bir el atın Allah rızası için sokağa çıkamaz olduk" dedi.

UNUN İÇİNDEN İKİLİ KAPLAMA DİŞ ÇIKTI

Gelen şikayetlerden bir diğerinde de, "Unun içinden kocaman ikili kaplama köklü diş çıktı. Bu nedir böyle? ya çocuğum yeseydi onun gırtlağına takılsaydı? Babamın ağzına geldi. İnsan sağlığını hiçe sayıyorsunuz, diş nedir ya! Diş ne alaka ne arıyor unun içinde?" ifadeleri yer aldı.

'Anladım' kelimesinin kullanımdan kaldırılmasını isteyen bir tüketici, "'Hmm ve 'anladım' kelimesinin kaldırılmasını talep ediyorum. Lütfen gereken yerlere ulaşmasını arz ederim Çünkü kalbim kırılıyor. Gereken neyse yapılmasını gerçekten çok istiyorum. Çok kötü haldeyim. Lütfen yani kusura bakmayın değiştiremeyiz ama ben talep ediyorum" dedi.

"BIRAK BU ÇAPKIN KAMPANYALARI AİLENE BAK BİRAZ"

Abonesi olduğu markanın kampanyalarından dert yakınan bir tüketici, "Yıllar öncesinde bir elimiz yağda bir elimiz balda. Gel dedin geldik ve aileye katıldık. ve geldik geleli yüzümüze bakmıyorsun. Gözün hep dışarıda. Bir kampanya yapıyorsun kendimizi ekonomik gücü olmayan biri gibi çaresiz hissettiriyorsun. İlla gidip başka operatörden mi gelelim sana değerimizi anlaman için. Bu nasıl bir çifte standarttır? Evine ve ailene biraz bak artık. Bütçen varsa önce biz ailenle paylaş. Bırak bu çapkın kampanyaları. Etme. Saygılarımla. 8 yıllık abonen" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı