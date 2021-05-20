Tüketicilerin en ilginç şikayetleri derlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tüketicilerin en ilginç şikayetleri derlendi

Tüketicilerin en ilginç şikayetleri derlendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şikayetvar, son dönemde kullanıcılarından gelen birbirinden ilginç şikayetleri derledi.

Şikayetvar, son dönemde kullanıcılarından gelen birbirinden ilginç şikayetleri derledi. Kimi kargosunun kendinden çok gezdiğinden şikayetçi oldu, kimi dağıtım görevlisinin dış kapıyı kırdığından şikayetçi oldu. Platforma gelen şikayetler incelendiğinde, tüketicilerin oldukça farklı konularda şikayetlerine rastlanıyor.

GÜVEÇ SİPARİŞİ VERDİM BEBEK BEZİ GELDİ

Sipariş ettiği ürünün gelmemesini şikayet eden bir tüketici, "Eşime evlilik yıl dönümü diye online alışveriş platformundan güveç siparişi verdim. Firma sağ olsun iki adet jumbo boy bebek bezi yolladı. Şikayetimi bildirip para iadesi istedim. Defalarca müşteri hizmetleri ile görüştüm. Hala 2 iş günü bekleyin diyorlar. Hafta sonu geldi. İade içinde 2 iş günü bekleyin diyecekler. Kendi hatalarını bize yıkıp sinir ediyorlar. Güvenilirliği kalmamış" ifadelerini kullandı.

Kargom Türkiye'yi benden çok gezdi diyen bir diğer tüketici ise "İnternetten aciliyeti olan bir ürün aldım. Kargom Türkiye'yi benden çok gezdi. Yarın da Ege kıyılarında tatile çıkar sonra belki oradan da Doğu mutfağını tatmak için Gaziantep'e gider en son istemeye istemeye bana gelir herhalde" dedi.

DAĞITIM ELEMANI DIŞ KAPIMIZI KIRDI

"Üründe sıkıntı yoktu fakat dağıtım elemanı dış kapımızı kırdı o nasıl bir girişti öyle. Pes yani!. Kapının zararını karşılamaları için bayiyi aradım bizden değildir diyor bir de küstahça. Kapı bildiğin kırılmıştı."

Yaşadığı bölgeye baz istasyonu kurulmasını talep eden bir tüketici de, "Nereye gitsem telefon çekmiyor. İzmir Menemen Seyrek'te ikamet ediyorum. Şu telefon yüzünden kimse bana ulaşamıyor eşim dostum telefonumu kapattım sanıyor. Küsüyorlar, benim telefonumu nasıl açmazsın tavırlarıyla saldıranlar oldu. Sokağa çıkmaya çekinir oldum evimin bulunduğu yerde zaten altyapınız yokmuş. WiFi yok. Telefonum da çekmiyor. Kitap okumaktan gözlerim 2 numara oldu. Yeter artık şuraya baz istasyonu mu kuracaksınız ne yapacaksınız. İnşaatında söz ben çalışacağım ücretsiz. Şu konuya bir el atın Allah rızası için sokağa çıkamaz olduk" dedi.

UNUN İÇİNDEN İKİLİ KAPLAMA DİŞ ÇIKTI

Gelen şikayetlerden bir diğerinde de, "Unun içinden kocaman ikili kaplama köklü diş çıktı. Bu nedir böyle? ya çocuğum yeseydi onun gırtlağına takılsaydı? Babamın ağzına geldi. İnsan sağlığını hiçe sayıyorsunuz, diş nedir ya! Diş ne alaka ne arıyor unun içinde?" ifadeleri yer aldı.  

'Anladım' kelimesinin kullanımdan kaldırılmasını isteyen bir tüketici, "'Hmm ve 'anladım' kelimesinin kaldırılmasını talep ediyorum. Lütfen gereken yerlere ulaşmasını arz ederim Çünkü kalbim kırılıyor. Gereken neyse yapılmasını gerçekten çok istiyorum. Çok kötü haldeyim. Lütfen yani kusura bakmayın değiştiremeyiz ama ben talep ediyorum" dedi.

"BIRAK BU ÇAPKIN KAMPANYALARI AİLENE BAK BİRAZ"

Abonesi olduğu markanın kampanyalarından dert yakınan bir tüketici, "Yıllar öncesinde bir elimiz yağda bir elimiz balda. Gel dedin geldik ve aileye katıldık. ve geldik geleli yüzümüze bakmıyorsun. Gözün hep dışarıda. Bir kampanya yapıyorsun kendimizi ekonomik gücü olmayan biri gibi çaresiz hissettiriyorsun. İlla gidip başka operatörden mi gelelim sana değerimizi anlaman için. Bu nasıl bir çifte standarttır? Evine ve ailene biraz bak artık. Bütçen varsa önce biz ailenle paylaş. Bırak bu çapkın kampanyaları. Etme. Saygılarımla. 8 yıllık abonen" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Rusya, 17 ton çileği tarım zararlısı bulunması nedeniyle Türkiye'ye iade edecek
Rusya, 17 ton çileği tarım zararlısı bulunması nedeniyle Türkiye'ye iade edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Demet Akalın Necati Şaşmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Hakan Arslan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tüketicilerin en ilginç şikayetleri derlendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 11:23:51. #1.14#

title