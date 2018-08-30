Tüketicileri Aldatan Reklamlara 12 Milyon Lira Ceza
Reklam Kurulu tarafından bu yılın sekiz ayında toplam 3 bin 155 reklam dosyası karara bağlandı ve aykırılık tespit edilen 248 dosya hakkında toplam 12 milyon 50 bin 228 lira idari para ve reklam durdurma cezası uygulandı.
Reklam Kurulu tarafından bu yılın sekiz ayında toplam 3 bin 155 reklam dosyası karara bağlandı ve aykırılık tespit edilen 248 dosya hakkında toplam 12 milyon 50 bin 228 lira idari para ve reklam durdurma cezası uygulandı.
Kaynak: Dunya.com