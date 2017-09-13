Tüketicilerden Şikayet Yağdı

'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na yılın ilk 9 ayında 237 bin 316 kişi başvuru yaptı. Tüketici Hakem Heyetlerine ise 2017 yılının ilk 8 ayında yapılan başvuru sayısı 364 bine yaklaştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde 5 yıldır hizmet veren "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı" 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Tüketiciler bu hattı arayarak aldığı ürün veya hizmet konusunda şikayetlerini iletip gerekli yönlendirme hizmeti alıyorlar. Danışma Hattı ile tüketiciler insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünleri ve firmaları ihbar edebiliyor, sorunlarıyla ilgili bilgi alabiliyorlar.



Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na 2017 yılında ilk 9 ayında 237 bin 316 çağrı geldi. Günlük ortalama alınan çağrı ise bini buldu. Başvuruların yüzde 39.14'nü ayıplı mal ve hizmetler, yüzde 20.49'nu abonelik sözleşmeleri, yüzde 16.76'sını mesafeli satışlar oluşturdu.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bilinçli tüketici profili oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Bu doğrultuda tüketicilerin haklarını arama konusunda çekinmemelerini isteyen Bakan Tüfenkci, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nın yanı sıra Tüketici Hakem Heyetleriyle tüketicilerin bilgilendirilmeleri ve yasal haklarını kullanmaları anlayışıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.



TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE 8 AYDA 363 BİN 474 BAŞVURU



Tüketici Hakem Heyetlerine ise 2017 yılının ilk 8 ayında yapılan başvuru sayısını 363 bin 474 olarak açıklayan Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:



"Bu başvurulara sektörler bazında baktığımızda en fazla başvurunun 181 bin 181 başvuru ile finansal hizmetler sektöründe yapıldığını görüyoruz. Finansal hizmetler sektörünü 118 bin 363 başvuru ile perakende ticaret sektörü izliyor. Abonelik hizmetlerinden 26 bin 144 başvuru, ulaşım-eğitim-sağlık hizmetlerinden 6 bin 179 başvuru, turizm hizmetleri sektöründen 6 bin 179 başvuru, diğer hizmetlerden de 29 bin 217 başvuru geldiğini görüyoruz."



(İHA)