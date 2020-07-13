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Tüketiciler önce "güvenilirlik" dedi

"Benim Markam" konulu saha çalışmasıyla mobilya ve ev tekstili kategorilerinde tüketicinin güvenini kazanan markalar belli oldu.

Tüketiciler önce
13.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:24

"Benim Markam" konulu saha çalışmasıyla mobilya ve ev tekstili kategorilerinde tüketicinin güvenini kazanan markalar belli oldu. Tüketiciler "önceliğimiz güvenilirlik" dedi.

Mobilya ve ev tekstilinde tüketicinin tercih ettiği markalar ve tercih nedenleri belli oldu. Daha önce "Benim Markam" başlığıyla çeşitli kategorilerde saha çalışmalarına imza atan araştırma şirketi Areda Piar, yeni çalışmasıyla tüketicilerin kendilerine en yakın bulduğu ve en çok güven duyduğu mobilya ve ev tekstili markalarını tespit etti. Araştırmaya katılan tüketicilere mobilya ve ev tekstili alırken nelere önem verdikleri, marka tercih ederken kriterlerinin neler olduğu soruldu ve dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin mobilya ve ev tekstili alırken neleri önemsedikleri, marka seçerken hangi kriterleri göz önünde bulundurdukları belirlendi. "Güven-beğeni-sadakat" skorunun da ölçümlendiği araştırma çerçevesinde tüketicinin sahiplendiği markalar dikkat çekti. Kantitatif araştırma tekniklerinin uygulandığı araştırma 9-12 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Tüketicilerin çoğu güvenilir markaya itibar ediyor

"Benim Markam" araştırması kapsamında, "Bir mobilya markası tercih ederken sizin için en önemli kriter nedir?" sorusuna tüketicilerin yüzde 87,7'si "güvenilen bir marka olması" cevabını verdi. Yüzde 10,3'lük bir kesim "beğenilen bir markayı" tercih ettiklerini söylerken markayı kendisi için "vazgeçilmez" görenlerin oranı yüzde 2 olarak tespit edildi.

Ev tekstili alırken marka tercihinde hangi kriterlerin önemli olduğu sorusuna "güvenilir bir marka" cevabını verenlerin oranı yüzde 84,9 ile dikkat çekerken, yüzde 13,9 ise "beğenilen bir marka" dedi. "Vazgeçilmez bir marka" diyenlerin oranı ise yüzde 1,2'de kaldı.

Mobilya ve ev tekstili alırken nelere önem veriliyor

Araştırma sonuçlarına göre, mobilya alırken ürünün fiyatıyla birlikte konfor ve dayanaklılığının da önemli bir veri olduğu gözlemlendi. "Mobilya satın alırken sizin için önemli olan unsurlar hangileridir?" şeklindeki soruya, tüketicilerin yüzde 25,1'i ürünün fiyatı derken, yüzde 23,9 konfor ve dayanaklılığı önemsediklerini dile getirdi. Mobilyada marka bilinirliğinin etkisi yüzde 15, mobilya tasarımı ise yüzde 13,3 olarak tespit edildi. Kampanyaları takip edip ona göre mobilya alanların oranı yüzde 8,6 olarak belirlenirken ürünün menşeini sorgulayan tüketiciler yüzde 6,6, öneri ve tavsiyeye göre hareket edenler ise yüzde 6,5'lik bir kesimi oluşturdu.

"Ev tekstili satın alırken hangileri sizin için önemlidir?" sorusuna yüzde 24,5'lik bir kesim ürünün fiyatının önemli olduğunu söylerken, konfor ve dayanıklılığı önemseyenlerin oranı yüzde 22,8 olarak belirlendi. Tasarımı önceleyenler yüzde 15,5, bilinir marka olmasını tercih edenler yüzde 13,8, kampanyalara göre hareket edenlerin oranı ise yüzde 9,8 olarak tespit edildi. Tüketicilerin yüzde 7'si ürünün menşeini sorgularken, öneri ve tavsiye üzerine alışveriş yapanlar yüzde 5,5'lik bir oranı oluşturdu.

Tüketicilerin sahiplendiği mobilya ve ev tekstili markaları

"Güven-beğeni-sadakat" skorunu ölçümleyen Areda Piar'ın araştırmasına göre tüketicilerin "benim markam" diye sahiplendiği mobilya markaları da belirlendi. Yüzde 26,5'lık bir oranla listenin başında yer alan İstikbal'i, Bellona yüzde 17,9 ile takip etti. Doğtaş'ı beğenip "benim markam" diyenlerin oranı yüzde 6,9 iken, Kelebek yüzde 6,7, İpek Mobilya yüzde 6,4, Mondi ise yüzde 4,9'luk bir oranla tüketicinin gönlünde yer etti. Uluslararası mobilya firması İKEA yüzde 4,3 ile tüketicinin "güven-beğeni-sadakat"ini elde ederken, onu yüzde 4,1 ile Ergül Mobilya, yüzde 3,7 ile Bambi, yüzde 3,2 ile Kilim, yüzde 2,9 ile Tepe Home, yüzde 2,2 ile Alfemo takip etti. Daha sonra sırayla Enza, Çilek, Balhome, Moda Life, Ankara Mobilya markaları listede yerlerini aldı.

Ev tekstilinde ise tüketicinin güven ve beğenisini kazanıp sadakat duyduğu markaların başında yüzde 14,2'lik oranla Taç geldi. Bellona'nın "güven-beğeni-sadakat" skoru yüzde 13,5 ile gerçekleşirken İstikbal'in oranı yüzde 13,1 olarak tespit edildi. Bu markaları English Home yüzde 8,9, Karaca Home yüzde 7,1, Brillant yüzde 5,8, Özdilek ise yüzde 5,0 oranlarıyla takip etti. Listede yer alan diğer markalar ise sırayla şöyle: "Ayyıldız, Pierre Cardin, Madame Coco, Altınbaşak, Zara Home, Dinarsu, Saray Halı, Sarar, H&M Home, Soley. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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