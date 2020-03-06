Tüketiciler en fazla kaçak su bedeline itiraz ediyor

06.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:20

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2019'da 5 bin civarında tüketici şikayeti aldıklarını, en fazla "iskansız hanelerin su faturalarındaki kaçak su bedellerinin iadesi"nin şikayet konusu olduğunu söyledi.