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Tüketiciler en fazla kaçak su bedeline itiraz ediyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2019'da 5 bin civarında tüketici şikayeti aldıklarını, en fazla "iskansız hanelerin su faturalarındaki kaçak su bedellerinin iadesi"nin şikayet konusu olduğunu söyledi.

06.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:20
Tüketiciler en fazla kaçak su bedeline itiraz ediyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı , 2019'da 5 bin civarında tüketici şikayeti aldıklarını, en fazla "iskansız hanelerin su faturalarındaki kaçak su bedellerinin iadesi"nin şikayet konusu olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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