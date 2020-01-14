Tüketiciler, emlak sektöründe "Yılın itibarlı" şirketini seçti

14.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:31

Sur Yapı, Gayrimenkul ve İnşaat kategorisinde tüketiciler ile yapılan birebir görüşmeler doğrultusunda "Yılın İtibarlısı" ödülü aldı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, " Zor bir yıl olmasına rağmen 2019'da faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürmenin güzel bir sonucunu aldık. Sur Yapı olarak gayrimenkul sektörünün en itibarlısı seçildiğimiz için mutluyuz" dedi.

Marketing Türkiye ve Akademetre Research & Strategic Planning iş birliğiyle bu yıl altıncı kez düzenlenen 'The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Sur Yapı, Gayrimenkul ve İnşaat kategorisinde "Yılın İtibarlısı" ödülü aldı. Ödül 12 ilde toplam 1200 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelere göre belirlendi.

"TÜKETİCİLERİN GÖRÜŞLERİNİN ALINARAK SONUÇLANMASI BİZİM İÇİN ANLAMLI"

Raffles İstanbul'da gerçekleştirilen The ONE Awards Ödül Töreni'nde Sur Yapı'nın ödülünü Sur Yapı Genel Müdür Vekili Atilla Elmas ve Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener birlikte aldı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas; "Pazarlama ve pazarlama iletişimi alanlarında 2019'da yapılan çalışmaların bütünleşik pazarlama disiplini üzerinden değerlendirildiği The ONE Awards'da yılın en itibarlısı seçildiğimiz için mutluyuz. Bu ödülün, TÜIK tarafından demografik yapı dikkate alınarak seçilen İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Balıkesir, Erzurum ve Samsun gibi illerde tüketicilerin görüşleri alınarak sonuçlanmış olması bizim için anlamlı" dedi.

"ZOR BİR YIL OLMASINA RAĞMEN SÖZLER TUTULDU"

2019 yılının, zor geçen bir yıl olmasına rağmen faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüklerini dile getiren Elmas, "Sözlerimizi tutmak için gayret gösterdik. Lavender Projesi'nde 535 daire, 59 dükkan; Gölbahçe Evleri'nde ise 227 daire ve 5 adet dükkan olmak üzere toplam 826 birimin teslimlerini gerçekleştirdik. Antalya'da inşa ettiğimiz dev şehrin ilk etabının bu ay içerisinde teslimlerine başlayacağız. Almanya'da satış noktası kurarak Avrupa'da yaşayan Türkler'le iletişimimizi kalıcı hale getirdik. Hem Avrupa'ya hem de yurtiçine yönelik pazarlama ve iletişim faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürdük, alıcılara çok avantajlı fırsatlar sunduk. Tüm bu çalışmalarımızın ödül olarak geri dönüşünü görmek mutluluk verici. Bu ödül, yaptığımız işlerin doğruluğunu teyit etme imkanı veriyor ve işlerimize daha çok motive olmamızı sağlıyor" diye konuştu.

"İTİBAR ÖDÜLÜ MARKAYA GÜVENİ GÖSTERİYOR"

Elmas; "2018 yılının Ağustos ayında başlayan zorlu ekonomik sürece rağmen iş dünyası olarak tüm zorlukların üstesinden geldik, alınan tedbirlerle bir dengeleme süreci geçirdik. ve yılın son çeyreğinde de bir ivme yakalayarak 2020 yılına çok daha iyi başladık. Bu zor süreçte itibar gibi saygınlık ve güvenilirlik ifade eden bir sıfatla ödüle layık görülmek sadece inşa ettiğimiz binaların değil markamızın da insanlarımız nezdinde güçlü olduğu ve markamıza olan güveni gösteriyor. Sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkan Antalya'da inşa ettiğimiz şehirle, dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Green GOOD Design ödülünü kazandık. Ayrıca, Management Plus tarafından her yıl organize edilen 'Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nin 5. yılında 'En iyi Dönüşüm Projesi' seçildi" şeklinde konuştu.

SIGN OF THE CITY'DEN EN İYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖDÜLÜ

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas şunları söyledi: "Yine geçtiğimiz ay Türkiye'nin önemli gayrimenkul platformlarından olan ve sektör otoriteleri tarafından verilen Sign of the City ödüllerinde 'En İyi Kentsel Dönüşüm' ödülüne layık görüldük. Son olarak aldığımız 'Yılın İtibarlısı Ödülü' de doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Bu ödülün bizleri daha çok motive ettiğini ve yürüdüğümüz yolda onurla taşıyacağımızı belirtmek isterim"

"EN İYİ YAPI İNŞAAT FİRMASI"

Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından dünyanın en büyük gençlik hareketi projesi olan "Gençlik Otobüsü" projesi kapsamında organize edilen "Türkiye Gençlik Ödülleri" aralarında Türkiye'nin önde gelen firmalarının bulunduğu kategori içerisinde gençler tarafından, yüzde 50.00 (11.916) oyla "En İyi Yapı İnşaat Firması" olarak Sur Yapı seçilmişti.

Kaynak: DHA

- İstanbul