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Tüketiciler e-ticarete yöneldi; online satışlar yüzde 140 arttı

Koronavirüs salgını sürecinde tüketiciler online alışverişe yönelim gösterdi.

Tüketiciler e-ticarete yöneldi; online satışlar yüzde 140 arttı
24.07.2020 11:42 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:46

Koronavirüs salgını sürecinde tüketiciler online alışverişe yönelim gösterdi. Online alışverişe ilginin arttığı bu dönemde Altınyıldız Classics online satışlarını yüzde 140 artırdığını duyurdu.

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler tüketici davranışlarını da etkiledi, özellikle temassız alışverişe olan ilgi arttı. Online alışverişin önem kazandığı bu dönemde Altınyıldız Classics online satışlarını yüzde 140 artırdığını açıkladı. Online alışverişe ilginin artmasıyla yeni yatırımlar yaptığını duyuran marka, online müşteri sayısını da geçen yıla kıyasla bu dönemde yüzde 120 artırdığını aktardı.

MÜŞTERİ ONLİNE ALIŞVERİŞİN PRATİKLİĞİNİ KEŞFETTİ

Koronavirüs salgını döneminin online alışveriş sektörüne en büyük katkılarından birinin hayatında ilk defa online alışverişle tanışan ve bu alışveriş şeklinin pratikliğini keşfeden müşterilerin olduğunu vurgulayan Altınyıldız Classics Marka ve Pazarlama Direktörü Onur Uluğ,  "Online'daki toplam müşteri alışverişlerine baktığımızda, yüzde 48 yeni müşteri alışverişimiz olduğunu görüyoruz. Müşteriler için belirli ürün gruplarında ürüne dokunarak, hissederek seçmenin hala çok önemli olduğunu ve alışverişçilerin mağaza içindeki deneyimini çok değerli buluyoruz. Bu nedenle dijital dönüşüme paralel biçimde önümüzdeki dönemde de fiziksel mağazaların da alışverişteki önemini korumaya devam edeceğiz. Ayrıca e-ticaret operasyon alanlarımızın belirli sıklıklarla dezenfekte edilmesi, müşterilerimize maske gönderilmesi ve koli hijyeni adına gönderdiğimiz dezenfektan mendil uygulamaları gibi tüketicide güven oluşturduğumuz tüm deneyimlerimiz bu dönemde oldukça etkili oldu" diye konuştu.

TÜKETİCİ GÜVEN DUYMAK İSTİYOR

Uluğ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son dönemlerde yapılan tüm anketler, saha araştırmaları ve tüketici beklenti çalışmalarında ortaya çıkan sonuç müşterilerin büyük çoğunluğunun online ve offline kanalların entegre halde çalışması yönünde. Bu da gösteriyor ki müşteriler aynı hizmet kalitesini ve alışveriş deneyimini kanaldan bağımsız olarak yaşamak istiyorlar. Müşterinin beklentisi; verdiği sözleri tutan, güvenilir, söylemlerinde tutarlı ve vaat ettiklerini yerine getiren perakendeciler. Daha önemlisi tüketiciler, nereden veya ne zaman olursa olsun marka ile etkileşimde aynı deneyimi ve tecrübeyi yaşamayı bekliyorlar. Altınyıldız Classics olarak, aynı söylemleri ve aynı vaadi sunan, müşterilerine aynı alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefleyen, tüm farklı yolların harmanlanmış hali olan 'Omni Channel'a yöneldik. Markamızın müşteriyle etkileşim içinde olduğu mağaza, web sitesi, mobil uygulama, televizyon reklamları ve sosyal medya hesapları gibi tüm kanallarımız entegre halde."

"BEDEN REHBERİ" DOĞRU BEDENİ BULMANIZA YARDIMCI OLUYOR

Evde kalmanın ve fiziksel teması en aza indirmenin büyük önem taşıdığı pandemi döneminde ve sonrasında tüketiciler telefonlarındaki bir uygulamayı ya da bilgisayarını veya tabletini kullanarak herhangi bir hizmet veya ürüne ulaşabiliyorlar.

Online alışverişe mesafeli duran bazı müşterilerin en büyük endişesinin ise doğru bedeni belirlemek olduğunu söyleyen uluğ, "Altınyıldız Classics internet sitesi, ürün sayfasında 'bedeninizi bulun' kısmını tıkladıktan sonra beden seçimi konusunda kullanıcıyı yönlendirerek en uygun bedeni seçmesine yardımcı oluyor" dedi.

'GÖRÜNTÜLÜ ONLİNE SATIŞ HİZMETİ'

Uluğ, uygulamadan faydalanmak isteyen müşterilerin internet sitesi üzerinden tarih ve saat seçerek randevularını oluşturabileceklerini, randevu saati geldiğinde görüntülü canlı servis süreci başladığını, satın almayı düşündükleri ürünler ile ilgili görüşüp karar verdikleri takım elbise, smokin ya da ceketi seçip isterlerse farklı kombinler yaparak online olarak satın alabileceklerini dile getirdi.


Kaynak: DHA

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