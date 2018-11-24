Tüketiciler Cep Telefonu Baktı, Deterjan Aldı

Cuma günü yaşanan indirim günleri kapsamında en çok aranan ürün iPhone 7 oldu. Tüketiciler, aramalarda yüksek fiyatlı ürünlere rağbet gösterseler de çamaşır/bulaşık deterjanları, kahve, çay, tuvalet kağıdı ve sıvıyağ/margarin gibi temel ihtiyaçları satın aldı.

Uluslararası alanda yaşanan indirim günleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça ilgi gördü. Bu özel günde akıllı telefonlardan çamaşır makinesine, giyim ürünlerinden bebek bezine kadar milyonlarca ürün çok daha uygun fiyatlarla satışa sunuldu. 'Her şeyi karşılaştır' mottosuyla online alışveriş yapan kullanıcılara 9 ana, 2 bin alt kategori ve 2.3 milyon ürün ile karşılaştırma fırsatı sunan Cimri.com, indirim günlerinde tüketicilerin en çok tercih ettiği karşılaştırma platformlarından birisi oldu.

Sıvı yağ/margarin yüzde 300 artış gösterdi

Platformdan yapılan alışverişler sonucunda site trafiği geçen yıla göre yüzde 280 artış gösterdiği kaydedilirken verilere göre; en çok trafik alan kategoriler, cep telefonları, televizyonlar, kol saatleri, dizüstü bilgisayarlar, spor ayakkabılar, lastikler, elektrikli süpürgeler, çamaşır makineleri, buzdolapları, bebek bezi, kahve makineleri, ütüler, tablet pc, bulaşık makineleri ve oyun konsolları oldu.

Tüketiciler, yüksek fiyatlı ürünlere rağbet gösterseler de çamaşır/bulaşık deterjanları, kahve, çay, kedi/köpek mamaları, temizlik gereçleri, tuvalet kağıdı ve hatta yüzde 300'ün üzerinde artış gösteren sıvı yağ/margarin gibi temel ihtiyaçları satın aldı. Giyim ve kişisel bakım ürünlerinde ise, tıraş makinesi, erkek parfümü, erkek botu, erkek montu gibi erkek ürünleri klik almış görünüyor.

En çok aranan ürün, iPhone 7

Cimri.com Genel Müdürü Serkan Koç, indirim günlerinde tüketicilerin genel olarak yaptıkları aramalarla ilgili şu bilgileri verdi: "Cimri.com'u yüzde 71,1'lik oranla en fazla erkekler ziyaret etti. En fazla ziyaret eden tüketicilerin yaş aralığı ise, 25 ile 34. İlk 10 aramadan 8'i cep telefonları oldu. En çok aranan ürün ise, iPhone 7. Erkekler; spor ayakkabıları, oyun konsolları, botlar, PS4 oyunları, dağ yürüyüşü ayakkabısı/botu, tıraş makineleri, parfümler, mont, günlük ayakkabı, eşofman, tıraş bıçağı/yedekleri, güneş gözlükleri, terlik/sandalet, kot pantolon, sweatshirt gibi ürünlerle ilgilenirken kadınlar; kol saatleri, spor ayakkabılar, parfümler, saç şekillendiriciler, saç kurutma makineleri, epilasyon aletleri, botlar, terlik/sandalet, mont, güneş gözlüğü, saç boyası ve rimel gibi ürünlere rağbet etti. Anneler ise bebek bezi, bebek arabası/pusetler, bebek mamaları, oyuncak, oto koltuğu, akülü araba, beşik, Lego, ıslak mendil, mama sandalyesi, pişik önleyici krem, oyun seti, park yatak, şampuan, telsiz, biberon gibi ürünleri aradı".

Alışverişler gece yarısı başladı

E-ticaretin kolaylığını ve avantajlarını keşfeden tüketicilerin satın alımlarında masaüstü cihazların payının büyük olduğu kaydeden ve alışveriş yapan kullanıcıların en yüksek trafiği gece yarısı geldiğini belirten Koç; "Masaüstü cihazlarda 08.00-18.00 saatleri arasında yoğunluk gösteren trafiğin 18.00 itibariyle mobil cihazlara kaydığı görülüyor. Desktop trafiğinde önceki döneme göre yüzde 176 artış olurken dönüşüm oranında da yüzde 30 oranında artış görüldü. En çok trafik gelen şehirler ise; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Diyarbakır ve Samsun oldu" dedi. - İSTANBUL