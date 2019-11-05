Tüketiciler Birliğinden bankalara "ekspertiz ücreti" uyarısı

05.11.2019 11:33

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ekspertiz hizmetinin faturasının tüketici adına kesilmesi gerektiğini belirterek, "Ekspertiz konusunda firmalar faturayı bankalara kesiyor, banka da bunun ücretini tüketiciden alıyor. Bu yanlış bir uygulama" dedi.