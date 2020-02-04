Tüketiciler Birliği Van Şube Başkanı Uğurlu çalışmalarına başladı

04.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:51

Van'da iki ay önce Tüketiciler Birliği Van Şube Başkanlığına seçilen Gazeteci Erhan Uğurlu, çalışmalarına başladı.



Van'da yaklaşık üç ay önce kurulan ve ardından yapılan kongrede Tüketiciler Birliği Van Şube Başkanı seçilen Gazeteci Erhan Uğurlu, çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uğurlu, Genel Başkan Mahmut Şahin tarafından görevin kendisine tebliğ edilmesinin ardından çalışmalara başladıklarını ifade ederek, ardından yapılan kongrede başkanlığa seçildiğini söyledi. Başkanlığa seçilmesinin akabinde yönetimini oluşturduğunu dile getiren Uğurlu, "Amacımız, toplumun temel öğesi olan tüketicilerin örgütlenmesini sağlayarak, toplumda tüketici bilincini oluşturmak, tüketicilerin etkin biçimde korunmasını sağlamak, tüketicilerin haklarının kullanabilmelerini sağlayarak topluma yararlı sonuçlar elde etmek üzere faaliyet ve girişimlerde bulunmak ve tüketici ile ilgili yasaların uygulanmasında kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır" dedi.



Diğer illerde olduğu gibi Van'da da en çok karşılaştıkları sorunların başında tüketicilerin kanunda var olan haklarını bilmemesi olduğuna değinen Uğurlu, "Bunun yanında tüketicilerimizin bekleme süreleri, firma sahiplerinin; kanuna rağmen tüketicinin bilinçsizliğinden faydalanarak hareket etmesi gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Şu anda birliğimize yoğun bir ilgi var. Bizlerde bu doğrultuda tüketicilere sahip oldukları hakları anlatıyor ve bu yönde yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Kısacası tüketicilere yol gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.



Tüketicilerin başvuruda dikkate alınacak parasal sınırlara da değinen Uğurlu, "İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda; 5 bin 650 Türk Lirası'nın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 5 bin 650 Türk Lirası ile 8 bin 480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olurken, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8 bin 480 Türk Lirası'nın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde ise 5 bin 650 Türk Lirası ile 8 bin 480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir. Bu anlamda herhangi bir sorunla karşılaşan tüketicilerimiz bize rahatlıkla ulaşabilirler" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA