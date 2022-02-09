Tüketiciler Birliği'nde Mahmut Şahin güven tazeledi

KAYSERİ (İHA) - Tüketiciler Birliği Genel Merkez Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mahmut Şahin güven tazeledi.

Genel kurula, şube başkanları, genel merkez yönetim kurulu ve delegeler katıldı. Kurulda mevcut başkan Mahmut Şahin, oy birliği ile yeniden genel başkan seçilerek güven tazeledi. Şahin, "Normal vatandaştan Cumhurbaşkanına kadar tüm bireylerin tüketici olduğu gerçeğiyle Tüketiciler Birliği olarak vatandaşlarımızın haklarını savunuyoruz. Hukuk biriminde görev alan avukat arkadaşlarımız enerji sektöründen eğitime, sağlıktan iletişime, finans kurumlarından gıdaya tüm alanlarda çıkan yasaları detaylı bir şekilde inceleyip ilgili kurumları harekete geçirmek üzere işlem başlatıyor. Bu vesileyle yönetim kurulu üyelerimizden şubelerimize kadar tüm kadromuzla hak ve haklının yanında duruşumuzu sürdürmekte kararlılığımızı her alanda gösterdik ve böylede devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, kurulun ardından Tarihi Kayseri Kalesi'ni ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni gezdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel