Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: "KASKİ vatandaşın parasını harcarken bilgi vermeli"
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: "KASKİ vatandaşın parasını harcarken bilgi vermeli"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaptığı basın açıklamasında, "KASKİ vatandaşın parasını harcarken bilgi vermeli" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin:
04.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:24

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaptığı basın açıklamasında, "KASKİ vatandaşın parasını harcarken bilgi vermeli" dedi.

Kamu kurumlarının yaptıkları işlemler konusunda vatandaşı bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Şahin, "Şu an arkamda kamu hizmeti yapan bir kurum var. Bu kurumların kanunen yasal olarak şeffaf olmaları gerekiyor, yaptıkları bütün işlemleri halka bildirmeleri ve bilgi vermeleri gerekiyor. Bunun için bilgi istemeye bile gerek yok kendilerini bilgilendirmeleri gerekiyor. Sonuçta milletin parasını harcıyorlar. Milletin parasını harcarken millete bilgi vermeleri gerekiyor. Elimde 2009 yılında vermiş olduğumuz bir dilekçe var, o zaman demişiz ki 2008 senesi içerisinde yaptığınız yurt dışı gezilerinin bize sebebini, niçin yapıldığını, kimlerin katıldığını, ne sıfatla katıldığını, ne kadar para harcandığını bize söyleyin demişiz bilgi edinme kanununa göre fakat cevap vermemişler. Bizde 2009 yılı içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna şikayet etmişiz ki bize cevap vermiyorlar diye. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu bizi haklı bulmuş. Uzun bir mahkeme sürecinden sonra mahkeme bizi haklı bulmuş. 9 sene sonra Danıştay'dan haklı bulunduk" dedi. 2008'de Suudi Arabistan'a yapılan gezide kurum doktorunun da bulunduğunu ve kendilerine gelen cevapta 2006 yılının dökümanlarının olduğunu söyleyen Mahmut Şahin, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Biz mahkemenin kararını alamadık. Dilekçeyi biz yazdık, biz cevap istiyoruz sonra mahkemelik oluyoruz. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile KASKİ davalık oluyor ama sonuç bize bildirilmiyor. Siz taraf değilsiniz deniliyor. Oysaki davanın açılmasına sebep olan biziz. Uzun bir uğraş sonucunda avukatımız ile birlikte Danıştay'dan sonra kararı aldık. Cevap bize geldi fakat bir kağıt parçası göndermişler. Soru çok net, 2008 yılı içerisinde yapmış olduğunuz yurt dışı gezilerini soruyoruz. Bize 2006'da yurt dışına şöyle bir gezi yapıldı diyor, su borusu çalışması yapmak üzere Suudi Arabistan da boru çalışması yapmak için gitmişler. Gidenler arasında kurumun Doktoru da var. Doktor su borusu almak için gitmiş sanırım. Bize verilen kağıtta biz 2008'i soruyoruz, onlar bize 2006'yı gösteriyor. 2006'da yurt dışı gezisi yapılmamış. 12 senedir bu sorunun cevabını vermiyorlar. Bunun için ne yapmamız gerekiyor, mahkemeye başvurduk yalan cevap geldi, yalan cevabı nereye şikayet edeceğiz. Bilinmeyen bir seyahatin açıklamasını yaparak söyleyelim de sussunlar mı demek istediniz. Son zamanlarda ki su faturası fiyatlarına hiç girmeyeceğim. Bu seyahatin açıklamasını yapsanız, şuraya gidildi, şu kadar para harcandı neden söylemiyorlar çok garip." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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