Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Uğurlu'dan Vali Bilmez'e ziyaret
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Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Uğurlu'dan Vali Bilmez'e ziyaret

22.12.2020 14:44 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:49
Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Uğurlu'dan Vali Bilmez'e ziyaret

Tüketiciler Birliği Derneği Şube Başkanı Erhan Uğurlu ve yönetim kurulu üyeleri, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Tüketiciler Birliği Derneği Şube Başkanı Erhan Uğurlu ve yönetim kurulu üyeleri, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Erhan Uğurlu, beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Taner Dilce ve Mehmet Mashar Yeşilbaş ile Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret ederek, tüketiciler ile ilgili sorun ve sıkıntıları istişare etti. Korona virüs tedbirleri gözetilerek gerçekleşen ziyarette Başkan Uğurlu, beraberindekilere Vali Bilmez'e tanıtarak, derneğin geçmişinden tüketicilerin karşılaştıkları birçok zorluktan bahsetti.

İlin menfaatine olan konularda her türlü desteği sivil toplum kuruluşu olarak sunmaya hazır olduklarını söyleyen Uğurlu, "Kuruluş amacımız, tüketicilerin evrensel haklarını korumaktır. Kanun çerçevesinde hakkı hak sahibine vermek görevimizdir. Bu doğrultuda karşılaştığımız sıkıntıları valimize ileterek istişarelerde bulunduk. Gösterdikleri sıcak ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Bilmez de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tüketiciler Birliği Derneğinin varlığından mutlu olduğunu söyledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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