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Mahmut Şahin, Türkiye, Güncel

Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: "Panik havası oluşturularak, fiyatların artmasına zemin...

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Türkiye'de korona virüs uyarıları yapıldıktan sonra fiyatlarda uygulanan fahiş artışlarla ilgili verdiği bilgilerde, "Panik havası oluşturularak, fiyatların artmasına zemin hazırlanıyor" dedi.

16.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:48
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin:

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Türkiye'de korona virüs uyarıları yapıldıktan sonra fiyatlarda uygulanan fahiş artışlarla ilgili verdiği bilgilerde, "Panik havası oluşturularak, fiyatların artmasına zemin hazırlanıyor" dedi.


Korona tehdidi nedeniyle büyük fırsatçılıklarla karşı karşıya olunduğunu ve devletin caydırıcı ceza düzenlemesi yapması gerektiğini söyleyen Şahin,"Tüketici burada belirgin taraf olamıyor, etkilenen taraf oluyor fakat ülkemizde dönem dönem bu tür fırsatçılıklara şahit oluyoruz. Bu fırsatçılıklar devam ediyor ve bitmiyorsa bir yanlışlık var demektir ve o yanlışlığın tespiti lazımdır aslında. Biz tüketiciler birliği olarak daha önce de sık sık stokçuluk yapan ki biz bunu her Ramazan'da dile getiriyoruz bütün firmalara ciddi yaptırımların getirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Başka türlü bunun önüne geçemeyiz. Türkiye'de bakarsanız trafik konusunda yaptırımlar cezalar olunca ciddi anlamda bir iyileşme gerçekleşti. Biz isteriz ki gelişmiş olalım ve bu tür yaptırımlara gerek kalmasın ama bu fırsatçılar hiç bitmedi maalesef. Hele de bu korona tehdidi karşısında daha da büyük fırsatçılıklarla karşı karşıyayız. İnsanlar çok büyük kazançlar elde edip, küçük cezalar ödeyince asla bu fırsatçılıklardan vazgeçmezler. Tüketiciler tabi ki bildirsin ve devlet de cezayı kessin ama o ceza maalesef caydırıcı bir ceza olmuyor maalesef. Adam ekstradan 100 lira para kazanıyor ama 3 lira ceza kesiliyor. Bu durumda kim vazgeçer fırsatçılıktan? Bunun önüne geçilmesinin yolu caydırıcı cezaların uygulanması ve bununla ilgili yönetmelik çok rahat değiştirilebilir. Biz torba kanunlar çıkarıyoruz. Bir kanunun içerisine bir madde koyup, ciddi cezalar elde ettikleri kazancın 2 katını mesela keserseniz kimse buna teşebbüs edemez. Adına serbest piyasa dediğimiz bir ortamda da arz talep dengesini gözeterek, yeni kuralların ortaya çıkarılması gerekiyor" dedi. Mahmut Şahin, panik havasının insanları alış verişe ittiğini ve fiyat artmalarına sebep olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:


"Özelikle sosyal medya hesaplarında korona ile ilgili sürekli meşhur yalanlar ortalıkta dolaşıyor ve herkes buna anında bir prim veriyor. Sanki bir anda yandık bittik kül olduk panik havası oluyor. Bu da insanları marketlere ve alışveriş merkezlerine yönlendirince, doğal olarak fiyat artmaları söz konusu oluyor. Tüketiciler bu tür paniklere lütfen kapılmasınlar. Sonuçta tedbirler beli ve biz bilinçli olur, tüketici bilincine sahip olarak o tedbirleri uygularsak eğer, koron virüse yakalanma ihtimalimiz de azalıyor. Bu konudaki bilgiler bizler için yeterli ve lütfen hemen alış veriş merkezlerine saldırıp, bizler de onlara katkıda bulunarak fırsat vermeyelim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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