Tüketiciler başvuruları e devlet üzerinden yapılabiliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tüketiciler başvuruları e devlet üzerinden yapılabiliyor - Haber
Malatya, Güncel

Tüketiciler başvuruları e devlet üzerinden yapılabiliyor

Tüketicilerin hak arama yollarının daha da kolaylaştığı belirtilip, tüketicilerin başvuruları e devlet üzerinden yapabildikleri vurgulandı.

16.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:17
Tüketiciler başvuruları e devlet üzerinden yapılabiliyor

Tüketicilerin hak arama yollarının daha da kolaylaştığı belirtilip, tüketicilerin başvuruları e devlet üzerinden yapabildikleri vurgulandı.


Malatya İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve Ticaret il Müdürü Ahmet Demirbağ, "Dünya Tüketiciler Haftası" nedeniyle yaptığı açıklamada, tüketicilerin, başvurularını e-devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda hakem heyetlerine yapabildiklerini hatırlattı. Demirbağ, "Her yıl 15 Mart'ı içinde bulunduran hafta "Dünya Tüketiciler Haftası" olarak kutlanmaktadır. Anayasamızın 172. Maddesinde "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder." hükmü yer almakta olup, bu kapsamda ilk olarak 1995 yılında yürürlüğe giren 4077 Sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ile tüketicilerin hak arama bilincinin oluşması sağlanmıştır. Zamanla bireysel ihtiyaçların çeşitlenmesi ve teknolojik gelişimlere bağlı olarak artan satış yöntemleri karşısında mevcut kanunun yetersiz kalması nedeniyle 28 Mayıs 2014 tarihi itibari ile yeni 6502 Sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.


Ayıplı mal ve hizmetlerden tüketici kredilerine, mesafeli satış sözleşmeleri, işyeri dışında satış sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, taksitli satış sözleşmeleri, paket tur ve devre tatil sözleşmelerine kadar tüketicinin taraf olduğu çok sayıda alana ilişkin ayrıntılı düzenlemeler hayata geçirildiğine dikkat çeken Demirbağ, "Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte tüketiciler daha ileri seviyede haklara sahip olmuş, tüketicilerin hak arama yolları daha da kolaylaşmıştır. Tüketiciler, 2020 yılı içerisinde değeri 6 bin 920 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda İlçe Kaymakamlıklarında bulunan İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, değeri 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda ilimizin Büyükşehir statüsünde olması nedeniyle Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Tüketici Hakem Heyetine herhangi bir masraf yapmaksızın başvurularını belgeleri ile birlikte yapabilirler. 2018 yılı Ağustos ayından itibaren ilimizde Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe hakem heyetleri yetkilendirilmiş hakem heyetleri olarak diğer ilçelerde ikamet eden tüketicilerin başvurularım karara bağlamak üzere görevlendirilmiştir. Hakem Heyeti bulunmayan ilçelerde İkamet eden tüketiciler, başvurularını ikamet ettiği İlçe Kaymakamlığında görevlendirilen Tüketici İrtibat Personeli aracılığıyla Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe hakem heyetlerine iletebilirler. Ayrıca tüketiciler, başvurularım e-devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda hakem heyetlerine yapabilmektedir" dedi.


Demirbağ, "Denetimi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bulunan etiket ve fiyat tarifeleri, garanti belgeleri, satış sonrası hizmet sunan servisler ile girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetlerin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapan firmalarda denetimler aralıksız sürdürülmektedir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Haber
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi Haber
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Karantinadaki Türk sunucu isyan etti: 5 gündür test sonucumuz açıklanmıyor Haber
Karantinadaki Türk sunucu isyan etti: 5 gündür test sonucumuz açıklanmıyor
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Haber
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum...
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Guido Senia Hande Soral Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Fatih Terim Ersun Yanal Berkay Şahin Mustafa Cengiz
Daha Fazla Wuhan Futbolcu Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tüketiciler başvuruları e devlet üzerinden yapılabiliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 15:06:22. #1.15#