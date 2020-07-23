Tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurmak artık zorunlu
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Tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurmak artık zorunlu

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda artık dava açmadan önce arabulucuya başvurmuş olmanın, zorunlu hale gelmesini değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, "Dava şartı olan arabuluculukta, arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açılması halinde dava usulden reddedilmekte" dedi.

Tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurmak artık zorunlu
23.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:14
Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda artık dava açmadan önce arabulucuya başvurmuş olmanın, zorunlu hale gelmesini değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, "Dava şartı olan arabuluculukta, arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açılması halinde dava usulden reddedilmekte" dedi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Tüketicileri yakından ilgilendiren bir düzenlemenin de olduğu kanun teklifine göre tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda artık dava açmadan önce arabulucuya başvurmuş olma, zorunlu hale geliyor.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi. Söz konusu teklifte, tüketicileri yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldığını ifade eden İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, "Yapılan değişikliğe göre bazı istisnalar dışında, tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurulması zorunlu hale geldi." dedi. 

Düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a eklenen maddeye göre, Tüketici Hakem Heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar; Tüketici Hakem Heyeti kararlarına yapılan itirazlar; ihtiyati tedbir ve tespit davaları; üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılmasına ilişkin davalar; tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar hariç olmak üzere; tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurmuş olma, dava şartı olarak kabul edildi. Dava şartı olan arabuluculukta, arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açılması halinde dava usulden reddedilmekte." diye konuştu.  

ARABULUCU HUZURUNDA ANLAŞMA YAPIP YAPMAMA KONUSUNDA TARAFLAR SERBEST

2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin görev sınırının 10 bin 390 TL olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, "Dolasıyla bu sınırı aşan tespit ve tedbir niteliğinde veya bir taşınmasa ilişkin olmayan tüketici uyuşmazlıklarında artık arabulucuya başvurmak zorunlu hale gelecek. Örneğin 11 bin TL değerinde bir koltuk takımı olan tüketici, yasal yollara başvurmak istediği takdirde öncelikle arabulucuya başvurmak zorunda. Arabulucuya başvurmak zorunlu olmakla birlikte, arabulucu huzurunda anlaşma yapıp yapmama konusunda taraflar serbest. Anlaşma yapılması halinde, uyuşmazlık kesin olarak sonuçlanmış olacak ve artık tarafların dava yoluna başvurması mümkün olmayacak. Düzenlemede ticari ve iş uyuşmazlıklarının aksine ilk toplantıya katılmayan tüketicinin arabuluculuk ücretinden sorumlu olmayacağı; arabuluculuk faaliyeti sonunda açılan davanın tüketici lehine sonuçlanması halinde ise arabuluculuk ücretinden satıcının sorumlu olacağı hüküm altına alınmış." ifadelerinde bulundu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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