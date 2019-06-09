Tüketici teknolojisi sektörü beyaz eşya satışlarıyla büyüdü

Yılın ilk çeyreğinde, beyaz eşya grubu, ÖTV indirimlerinin etkisiyle yüzde 35 artarak, 3,5 milyar liralık ciroyla Tüketici teknolojisi ürünleri pazarına en yüksek katkıyı sunan sektör oldu.

Tüketici teknolojisi sektörü beyaz eşya satışlarıyla büyüdü

Yılın ilk çeyreğinde, beyaz eşya grubu, ÖTV indirimlerinin etkisiyle yüzde 35 artarak, 3,5 milyar liralık ciroyla Tüketici teknolojisi ürünleri pazarına en yüksek katkıyı sunan sektör oldu.

Kaynak: Dunya.com

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