Tüketici teknolojisi sektörü beyaz eşya satışlarıyla büyüdü
Yılın ilk çeyreğinde, beyaz eşya grubu, ÖTV indirimlerinin etkisiyle yüzde 35 artarak, 3,5 milyar liralık ciroyla Tüketici teknolojisi ürünleri pazarına en yüksek katkıyı sunan sektör oldu.
Yılın ilk çeyreğinde, beyaz eşya grubu, ÖTV indirimlerinin etkisiyle yüzde 35 artarak, 3,5 milyar liralık ciroyla Tüketici teknolojisi ürünleri pazarına en yüksek katkıyı sunan sektör oldu.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu