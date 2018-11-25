Tüketici Teknolojileri Pazarı "Küçük Ev Aletleriyle" Büyüdü

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Tüketici teknolojileri pazarı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artışla 16,1 milyar liralık ciroya ulaştı. Pazarı en çok büyüten teknolojiler ise telekomünikasyon ve küçük ev aletleri oldu.

Araştırma şirketi GFK tarafından hazırlanan "GfK TEMAX Türkiye 2018 Üçüncü Çeyrek Sonuçları"na göre, tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, temmuz-eylül aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik büyüme göstererek, 16,1 milyar lira ciro elde etti.

Bu pazarda temmuz ve ağustos aylarında pozitif ilerleyen trendin, eylül ayında artan fiyatlar ve yeni taksit sınırlandırmalarıyla değiştiği gözlemlendi.

Söz konusu dönemde büyümeye en yüksek katkı çift haneli oranlarla telekomünikasyon ve küçük ev aletlerinden gelirken, tüketici elektroniği ve büyük beyaz eşyada tek haneli büyüme oranları kaydedildi.

Büyük ekranlı telefon satışları yüzde 83 arttı

Telekom sektörü bu dönemde yüzde 14 büyüyerek 6,7 milyar liralık ciroya ulaştı. Akıllı telefonlarda özellikle operatör bayileri kanalında başlayan taksit sınırlandırması ve tüm kategorilerde artan fiyatlar, tüketici teknolojisi pazarının gidişatını değiştirerek, Eylül 2017'ye göre bu eylülde yaklaşık yüzde 10 daralmaya neden oldu. Telekom sektörünün büyüme hızının kesilmesine yol açan taksit sınırlandırması 1 Eylül'de yürürlüğe girdi. Bu da satışları etkileyerek, geçen senenin aynı ayına göre pazarı adette yüzde 25 daralttı.

Akıllı telefonların ekran büyüklüklerine bakıldığında, büyük ekranlı telefonlara olan ilginin devam ettiği, 5,5 inç ve üzerindeki ürünlerin satışlarının cirosal olarak yüzde 83 büyüdüğü görüldü.

Akıllı saatler ve mikrofonlu kulaklıklar pazarı da yüzde 50'nin üzerinde büyüdü.

Türk kahve makinelerinin etkisi

Küçük ev aletleri sektörü ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 büyüyerek 1,3 milyar lira ciroya ulaştı.

Gelişen teknolojilerle pratikleşen ürünler büyümeyi tetikledi. Yeni nesil Türk kahve makineleri, sıcak içecek hazırlama ve "power blender"ların etkisiyle gıda hazırlama, en çok büyüyen kategori oldu.

Süpürgeler de yüksek fiyatlı ürünlerle büyümeye devam etti.

Okula dönüş kampanyaları beklenen hareketi getirmedi

Bilgi teknolojileri sektörü söz konusu dönemde ciroda yaklaşık yüzde 2 daralırken, çeyreği 1,2 milyar liralık satışla kapattı.

Sektörde daralmayı en çok tetikleyen ürün grupları masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar olurken, monitör ve mouse büyümeleri çift haneyi gördü.

Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle masaüstü ve dizüstü bilgisayarların cirosunda düşüş meydana gelirken, oyun bilgisayarlarının ve ultra ince dizüstü bilgisayarların satışları sektöre pozitif büyüme sağladı.

Çamaşırda yüksek kapasiteli, bulaşıkta çok programlı

Büyük beyaz eşya sektörü de yılın üçüncü çeyreğinde 5 milyar liraya ulaşarak, geçen sene aynı dönemde ÖTV kampanyası olmasına rağmen yüzde 3'lük büyüme kaydetti.

Buzdolabı, çamaşır, bulaşık ve kurutma makineleri pazarı büyürken, fırın ve derin dondurucu ürünleri pazarında daralma oldu. Eylülde ise satışların genelinde düşüş trendi görüldü.

Çamaşır makinelerinde 9 ve 10 kilogram kapasiteli olanlar büyüme gösterirken, bulaşık makinelerinde 4 ve 5 programlı ürünler büyümeye katkıda bulundu.

Dev televizyonlara talep devam ediyor

Tüketici elektroniği sektörü söz konusu dönemde yüzde 3 büyüyerek, yaklaşık 1,7 milyar lira ciro kaydetti.

Sektörde öne çıkan TV kategorisinde de yüzde 3'lük büyüme yakalanırken, eylülde geçen sene aynı aya kıyasla daralma meydana geldi.

Ultra yüksek çözünürlüklü TV'lerin cirodan aldığı pay bir önceki sene yüzde 48 iken bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 53'e ulaştı. Ekran ölçülerine bakıldığında 55 inç televizyonlarda pay artışı sürdü. 75 inç ve üzeri TV'lerde de pay artışı dikkati çekti.

Aksiyon kameralarında çift haneli büyüme devam ederken, ev sinema sistemlerinde pozitif trend negatife döndü. "Soundbar ses sistemleri" ise yüzde 24 ile sektörün en çok büyüyen ürün grubu oldu.

Ofis makineleri ve sarf malzemeleri sektörü de temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17 büyüyerek 132 milyon lira ciro elde etti.

Bu sektörde en çok büyüme, çok fonksiyonlu yazıcılar ve lazer tonerlerinde görüldü.