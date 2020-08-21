Tüketici sorunları arabuluculukla 28 günde çözüme kavuşacak
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Tüketici sorunları arabuluculukla 28 günde çözüme kavuşacak

Yeni yargı paketiyle yürürlüğe giren ve 10 bin 390 lira üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurmayı zorunlu hale getiren düzenlemeyle bu kapsamdaki müracaatlar en fazla 28 günde sonuçlandırılacak.

Tüketici sorunları arabuluculukla 28 günde çözüme kavuşacak
21.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:54

Yeni yargı paketiyle yürürlüğe giren ve 10 bin 390 lira üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurmayı zorunlu hale getiren düzenlemeyle bu kapsamdaki müracaatlar en fazla 28 günde sonuçlandırılacak.

Tüketiciler arabulucuya ücretsiz başvururken sürecin sonunda anlaşma olsa da olmasa da tüketici herhangi bir ücret ödemeyecek.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Consensus Arabuluculuk Merkezi ortaklarından Arabulucu Avukat İrfan Akpınar, arabuluculuğun yargının iş yükünün hafifletilmesi ve tarafların kendi kararını veriyor olması açısından etkili ve hızlı bir yöntem olduğunu vurguladı.

Akpınar tüketici mahkemelerinin verdiği kararların üst mahkemelere de gitmesiyle davaların çok uzun sürdüğünü belirterek, "Adalet Bakanlığınca yayınlanan istatistikte tüketici uyuşmazlıklarının gittiği hukuk dairesinde kararın çıkacağı ana kadar ortalama 687 günlük bir süreden bahsediliyor. Arabuluculukta taraflar kendi iradeleriyle çok daha kısa süre ve az maliyetle bunu çözme imkanına sahip olacaklar. Tüketicinin hiçbir harcama yapmasına da gerek kalmayacaktır. Arabuluculuk özetle haklı veya haksız, doğru veya yanlışın ötesi bir yer var mıdır, evet vardır, orası da tarafların arabuluculuk müzakere sürecidir." dedi.

Pandemi nedeniyle yaşanan tüketici uyuşmazlıkları

Merkezin ortaklarından Arabulucu Avukat Eren İlhan Güney son zamanlarda yaşanan tüketici sorunlarına örnek vererek pandemi döneminde yurtdışına çıkış yasakları nedeniyle iptal edilen tur sayısının çok fazla olduğunu belirtti.

Güney, "Acenteler ödemiş olduğunuz tur bedelini uçuş yasakları kalktıktan sonraki 60. günün bitiminden itibaren 14 gün içerisinde ödeyecek. Bunların içerisinden de acentenin yapmış olduğu zorunlu masrafları düşecek. Tur firmasının yapmış olduğu masraflar düşüldükten sonra geriye ne kadar kaldığı, ne şekilde yapılandırılabileceği konuşulacak. Örneğin, etüt merkezinde bir sınıfla pandemi olacağı bilinmeden bir sözleşme yapıldı. Pandemi nedeniyle online olmak zorunda kaldı. Yüz yüze yapılacak ve online yapılacak eğitim maliyetleri farklı olabilir. Öğrenci velileri başvurup etüt merkeziyle eşitsizliğe yol açmayacak bir anlaşmaya varabilirler." diye konuştu.

Merkezin ortaklarından Arabulucu Avukat Ayşe Çakıcı pandemi sürecinde özel okul ücretleri, okul servislerinin sağladığı hizmetlere ilişkin ücretlere dair sorunlar yaşandığını ve çok sayıda başvuru aldıklarını söyledi.

Çakıcı, "Servis hizmeti alamayan veliler bu ücretleri ödememeleri nedeniyle icra takiplerine maruz kalıyorlar, itirazlar oluyor, davalar açılıyor. Bu şekilde arabulucuyla çözülmesi mümkün. Sağlık hukuku alanında da arabuluculuk yapılabiliyor. Vatandaş uğradığı manevi ve maddi zararı tazmin edebiliyor." dedi.

Arabulucu Avukat Seray Köz de tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk alanına giren konuların çok fazla olduğunu belirterek, "Sağlık hukuku, satış sözleşmelerinden, banka garanti sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, menfi tespit. Devre tatil sözleşmeleri, tazminat, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, ayıplı mal ya da hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıklar arabuluculuk kapsamında değerlendirilir." diye konuştu.

Arabulucu Avukat Ali Erinç Soyer ise arabuluculuğun kaybedeni olmayan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu belirterek tüketicilerin gönül rahatlığıyla arabuluculuğa müracaat edebileceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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