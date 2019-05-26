Tüketici örgütlerinden 'kredi kartı aidatı'na düzenleme talebi

Yıllık milyarlarca liralık kredi kartı aidatlarının vatandaşları mağdur ettiğini savunan tüketici örgütü temsilcileri, buna ilişkin yeni düzenleme yapılması talebinde bulundu.

Tüketici örgütlerinden 'kredi kartı aidatı'na düzenleme talebi

Yıllık milyarlarca liralık kredi kartı aidatlarının vatandaşları mağdur ettiğini savunan tüketici örgütü temsilcileri, buna ilişkin yeni düzenleme yapılması talebinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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