Tüketici Olarak Siber Güvenlik Anlamında Nelere Dikkat Edilmeli?
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Tüketici Olarak Siber Güvenlik Anlamında Nelere Dikkat Edilmeli?

Tüketici Olarak Siber Güvenlik Anlamında Nelere Dikkat Edilmeli?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Prodaft Kurucu Ortağı Mehmet İnce, tüketicilerin siber güvenlik anlamında nelere dikkat etmesi gerektiğini aktardı.

Prodaft Kurucu Ortağı Mehmet İnce, tüketicilerin siber güvenlik anlamında nelere dikkat etmesi gerektiğini aktardı. Kredi kartının online alışverişlerde kullanılmamasının faydalı olacağını, sanal kart oluşturup kullanmanın daha doğru olacağını ifade etti.

Tüketicilere herhangi bir uygulama kurmaya teşvik edici mesajlar geldiğinde inanmaması gerektiğini, böyle durumlarda tüketicilerin şüphe duyması gerektiğini söyledi. Telefondan tüketiciyi arayıp bilgi almak isteyen yerlere itibar verilmemesi gerektiğini ekledi. Siber güvenlik anlamında bilgi birikimin artmasıyla farkındalığın da artacağını söyleyen İnce, dijital dünyada da dolandırıcılık eylemlerinin çok fazla olduğunu hatırlattı.

Kaynak: Wise.tv

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