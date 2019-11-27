Tüketici Ödülü müracaatları başladı

27.11.2019 14:43 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:48

malatya'da tüketici ve tüketici hukukun koruyan firmalar ödüllendirilecek.



Malatya Ticaret il Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2019 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verilecektir" denildi. Açıklamada, Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazılı Basın Tüketici Ödülü, Radyo-Televizyon Programı Ödülü, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü, Bilimsel Çalışma Ödülü ve Tüketici Özel Ödülü başvurularının 14 Şubat 2020 tarihine kadar, "Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne yapılabileceği belirtildi.



Konuyla ilgili ayrıntılı bilginin ise Ticaret Bakanlığı'nın resmi web sitesinden veya bakanlığın 0 312 449 4473 - 0 312 449 4411 telefon numaraları aracılığıyla alınabileceği duyuruldu. - MALATYA

Kaynak: İHA