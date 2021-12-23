Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması Eğitimi Gerçekleşti - Haberler
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Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması Eğitimi Gerçekleşti

Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması Eğitimi Gerçekleşti
Habermetre - Haberler | Toplum

Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması Eğitimi Gerçekleşti Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Köşk Ayla Vural Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında 16 Aralık 2021 tarihinde 'Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması' eğitimi düzenlendi.

Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması Eğitimi Gerçekleşti Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Köşk Ayla Vural Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında 16 Aralık 2021 tarihinde 'Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması' eğitimi düzenlendi.

Köşk Ayla Vural Anadolu Lisesi öğrencilere yönelik olarak düzenlenen eğitimde KÖŞK MYO Öğr. Gör. Cennet A. Zengi, tüketicilerin hangi haklara sahip olduğu, yasal iade ve değişim sürelerinin neler olduğu hakkında bilgi vererek işletmelerin tüketici haklarına karşı tutumlarının nasıl olduğunu örneklerle anlattı.

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