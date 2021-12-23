Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması Eğitimi Gerçekleşti Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Köşk Ayla Vural Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında 16 Aralık 2021 tarihinde 'Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması' eğitimi düzenlendi.

Köşk Ayla Vural Anadolu Lisesi öğrencilere yönelik olarak düzenlenen eğitimde KÖŞK MYO Öğr. Gör. Cennet A. Zengi, tüketicilerin hangi haklara sahip olduğu, yasal iade ve değişim sürelerinin neler olduğu hakkında bilgi vererek işletmelerin tüketici haklarına karşı tutumlarının nasıl olduğunu örneklerle anlattı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet