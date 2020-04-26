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Tüketici Hakları Derneği, Turhan Çakar, Ekonomi, Haber

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Çakar'dan "fiyat istismarı" uyarısı Açıklaması

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ramazan ayının aynı döneme rastlamasının fiyat istismarlarını beraberinde getirdiğini belirterek, "Yapılacak yasal düzenlemeyle imalatçı, toptancı ve perakendecilerin satış fiyatlarına bir kıstas,...

26.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:56
Tüketici Hakları Derneği Başkanı Çakar'dan

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ramazan ayının aynı döneme rastlamasının fiyat istismarlarını beraberinde getirdiğini belirterek, "Yapılacak yasal düzenlemeyle imalatçı, toptancı ve perakendecilerin satış fiyatlarına bir kıstas, bir sınırlama yani bir kar oranı getirilmeli. Fiyat istismarcılarına verilen cezalar caydırıcı olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Çakar, yaptığı açıklamada, çeşitli sektörlerdeki ürün ve malların fiyatlarında istismara gidildiğini belirterek, fiyatların serbest olmasını fırsat bilen bazı kesimlerin bulunduğunu ifade etti.

Çakar, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu istismarların sonucunda tüketiciler mağdur ediliyor, gıda başta olmak üzere diğer temel ihtiyaçlarına erişmekte zorlanıyorlar. Kovid-19 salgını nedeniyle fiyat istismarları daha da artmış durumda. Salgının ramazan ayı ile çakışması bu istismarların artacağını gösteriyor."

Fiyat istismarının önüne geçilebilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Çakar, şunları kaydetti:

"Fiyatlara yasal bir düzenleme getirilirse tüketiciler önemli ölçüde fiyat istismarlarına karşı korunur. Özellikle, tarımsal ürünler ve gıda başta olmak üzere, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve diğer tüm tüketim mallarının fiyatlarında yasal düzenleme yapılması soruna kalıcı bir çözüm getirecek. Yapılacak yasal düzenlemeyle imalatçı, toptancı ve perakendecilerin satış fiyatlarına bir kıstas, bir sınırlama yani bir kar oranı getirilmeli. İstismar edilen serbest fiyat uygulamasına son verilmeli, bu konuda daha sıkı denetimler gerçekleştirilmeli. Fiyat istismarcılarına verilen cezalar caydırıcı olmalı."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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