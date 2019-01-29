Tüketici Hakkı İçin Güç Birliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, tüketici hakları konusunda 'İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı' düzenledi. Alanında uzman kişilerin katıldığı çalıştayda, tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın 'Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi' çerçevesinde harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 'İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı' düzenledi. 31 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tüketici haklarının korunması için Ticaret Bakanlığı, emniyet ve mahalli idarelerin birlikte hareket etmesi kararı alınmıştı. Ticari faaliyetlerin kontrolünde de görev üstelenen zabıtaların yeni mevzuat hakkında bilgilendirilmesi mecburiyeti doğrultusunda çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği çalıştay ile uzmanları ağırlayarak, personelini tüketici hakları konusunda bilgilendirdi.

Merinos AKKM Muradiye Salonu'nda yapılan çalıştaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Oğuz Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkan Yardımcısı Kadem Kesimoğlu katıldı. Ticaret uzmanları Kadir Yılmaz ve Doğu Canooğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mehmet Ezber de etkinlik kapsamında söz alarak, yeni uygulamaları katılımcı personele anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, tüketici haklarının ülke gündemini meşgul eden önemli bir mesele olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşın hak ve hukukunu koruyarak geliştirilmesini ana hedef olarak belirlediklerini belirten Aka, "Tüketici haklarının yaygınlaştırılması çok önemli. Biz bu konuda üzerimize düşen ne varsa, yerine getiriyoruz, getirmeye hazırız. Çalıştayın gerçekleştirilmesinde emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Bursa'nın tüketici ve üreticinin, dolayısıyla denetimlerin bol olduğu bir şehir olduğunu kaydeden Tokgöz, "Bizim tüketicimiz diğer illere göre daha bilinçli. Kendi hakkını koruyan, haklarının peşinde. Bu memnuniyet verici. Çalıştay ile var olan seviyeye katkı sağlanacaktır" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Oğuz Şahin de projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planında yer aldığını hatırlatarak, tüketici haklarının daha da geliştirilmesi için çeşitli eğitimler düzenlediklerini kaydetti. Mevzuat ve uygulamalar anlamında dünyadaki birçok ülkenin önünde olduklarını ifade eden Şahin, "Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına önem veriyoruz. Bunlarla istediğimiz neticeyi alamazsak, denetim yolunu çalıştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkan Yardımcısı Kadem Kesimoğlu da düşüncelerini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA