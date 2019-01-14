Tüketici Hakem Heyetlerinin Aldığı Kararların Çoğu Tüketici Lehine

Samsun'da 2018 yılında tüketici hakem heyetlerine 9 bin 597 başvuru meydana gelirken alınan kararların çoğunun tüketici lehine olduğu belirtildi.

Ticaret İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; tüketicinin korunması, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında 2018 yılında Samsun'da tüketici hakem heyetlerine 7 milyon 487 bin 787 lira 83 kuruş şikayete konu tutarında 9 bin 597 başvuru meydana geldi. Tüketici hakem heyetleri önceki yıllardan da birikmiş başvurularla birlikte 9 bin 726 karar aldı. Bu kararların 7 bin 50'si tüketicinin lehine, 2 bin 600 karar ise tüketicinin aleyhine çıktı. 76 karara da görevsizlik tevdi edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA