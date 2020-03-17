SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Tüketici Hakem Heyetlerine elektronik ortamda başvuru yapılabiliniyor - Ekonomi
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi

Tüketici Hakem Heyetlerine elektronik ortamda başvuru yapılabiliniyor

Ticaret Bakanlığı, "Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla...

17.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:57
Tüketici Hakem Heyetlerine elektronik ortamda başvuru yapılabiliniyor

Ticaret Bakanlığı, "Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla da gerçekleştirebileceklerdir" açıklamasını yaptı.


Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile TÜBİS, başvuruların alınması, inceleme ve karar alma süreçlerine ilişkin olarak çeşitli hususlarda yeni düzenlemeler getirildi.


Ticaret Bakanlığı konu hakkında yazılı bir açıklama yaparak, Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Tüketici Hakem Heyetlerine elektronik ortamdan da başvuru yapılabileceğini açıkladı. Söz konusu başvurular, şahsen veya vekalet verilmek suretiyle bir avukat aracılığıyla; İlgili tüketici hakem heyetine veya Kaymakamlıklara bizzat giderek elden başvuru, ilgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla başvuru, ilgili tüketici hakem heyetine Elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla başvuru yöntemleriyle yapılıyordu.


Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından, Korona Virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla alınan çeşitli tedbirler uygulamaya geçiriliyor. Bu doğrultuda vatandaşların muhtemel kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları hususunun bir kez daha hatırlatan Ticaret Bakanlığı, "Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla da (https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi) gerçekleştirebileceklerdir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Karantinadakiler 'Ahır gibi' demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı Ekonomi
Karantinadakiler "Ahır gibi" demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı Ekonomi
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin Ekonomi
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin
Bir ülkeden tarihi karar! Korona nedeniyle paraları karantinaya alıyor Ekonomi
Bir ülkeden tarihi karar! Korona nedeniyle paraları karantinaya alıyor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin koronavirüs paylaşımı şaşırttı Ekonomi
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin koronavirüs paylaşımı şaşırttı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği...
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Mustafa Sandal Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Tüketici Hakem Heyetlerine elektronik ortamda başvuru yapılabiliniyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 17:17:03. #1.14#