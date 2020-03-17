Tüketici Hakem Heyetlerine elektronik ortamda başvuru yapılabiliniyor Ticaret Bakanlığı, "Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla...

Ticaret Bakanlığı, "Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla da gerçekleştirebileceklerdir" açıklamasını yaptı.



Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile TÜBİS, başvuruların alınması, inceleme ve karar alma süreçlerine ilişkin olarak çeşitli hususlarda yeni düzenlemeler getirildi.



Ticaret Bakanlığı konu hakkında yazılı bir açıklama yaparak, Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Tüketici Hakem Heyetlerine elektronik ortamdan da başvuru yapılabileceğini açıkladı. Söz konusu başvurular, şahsen veya vekalet verilmek suretiyle bir avukat aracılığıyla; İlgili tüketici hakem heyetine veya Kaymakamlıklara bizzat giderek elden başvuru, ilgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla başvuru, ilgili tüketici hakem heyetine Elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla başvuru yöntemleriyle yapılıyordu.



Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından, Korona Virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla alınan çeşitli tedbirler uygulamaya geçiriliyor. Bu doğrultuda vatandaşların muhtemel kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları hususunun bir kez daha hatırlatan Ticaret Bakanlığı, "Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla da (https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi) gerçekleştirebileceklerdir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA