Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Limiti 6 Bin Liraya Yükseltildi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerinin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğduğunu belirterek, "Tüketici hakem heyetleri belirli merkezlerde bir araya getirilecek. Tüketici hakem heyetlerine 3 bin 610 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda başvuru yapılabiliyordu, bu limit 6 bin liraya kadar yükseltilecek." dedi."

"BİNİN ÜZERİNDE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KURULDU"

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin hak arama yollarını kolaylaştırmak, satıcı ve sağlayıcı arasındaki uyuşmazlıkların daha basit, hızlı, masrafsız çözümlenmesini sağlamak ve yargının yükünü azaltmak amacıyla 81 ilde ve 919 ilçede binin üzerinde tüketici hakem heyeti oluşturulduğunu anımsattı.

Tüketici hakem heyetlerine 3 bin 610 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda başvuru yapılabildiğine dikkati çeken Tüfenkci, söz konusu limitin 6 bin liraya kadar yükseltileceğini ifade etti.

"2015'TEN SONRA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAR AZALDI"

Başkanlığını illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakamın yaptığı heyetlerin, baro, belediye, tüketici örgütleri, ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkarlar odasından temsilciler olmak üzere 5 üyeden oluştuğunu bildiren Tüfenkci, şöyle konuştu:

"2015 ve sonrasında tüketici hakem heyetlerinin başvuru sayılarında azalma görüldü. 2017 yılı başvuru sayısı 300'ün altında olan 593 tüketici hakem heyetinin olduğu tespit edildi. Aylık bir veya iki başvuru yapılan tüketici hakem heyetlerinin üye ve raportörlerine huzur hakkı veya ücreti ödemesi yapılıyor. Raportör ve bilirkişi görevlendirmelerinde suistimallerin olduğu belirlendi. Başvuru sayıları az olmasına rağmen söz konusu hakem heyetlerine bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi gibi demirbaşlar da Bakanlığımızca sağlanıyor. İlçelerde kaymakamlıklar bünyesinde kurulu olması sebebiyle demirbaşların tüketici hakem heyetleri iş ve işlemlerinde kullanılıp kullanılmadığının takibi mümkün değil. Bazı tüketici hakem heyetlerinde hukuka uygun karar alınamaması, raportörlerin sürekli değişmesi, başvuruların hukuka uygun değerlendirilememesi, kararlarda bir standart olmayışı sebebiyle tüketiciler mağduriyet yaşıyor."

"TÜBİS İLE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ"

Tüketici hakem heyetlerince yanlış alınan kararlara yapılan itirazlarda, kararların mahkemeler tarafından bozulması sonucunda tüketicilerin avukatlık vekalet ücreti veya icra masrafları ödemek zorunda kaldığına işaret eden Tüfenkci, "Tüketici hakem heyetlerinin işlem yoğunluğu, usul ekonomisi ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğdu." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, bu kapsamda öncelikle tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerinde kullandığı çevrimiçi sistem olan Tüketici Bilgi Sistemi'nin (TÜBİS) tüm tüketici hakem heyetleri tarafından aktif olarak kullanılır hale gelmesiyle yeniden yapılandırma çalışmalarına hız verileceğini aktardı.

Binin üzerinde tüketici hakem heyetinin, coğrafi konumları ve şikayet sayıları dikkate alınarak merkezde ya da yakın ilçelerde merkezler oluşturmak suretiyle bir araya getirilmesini sağlayacak iki ayrı çalışma taslağı hazırladıklarını belirten Tüfenkci, söz konusu çalışmanın tüketici hakem heyetlerinin kapatılması anlamına gelmediğini vurguladı.